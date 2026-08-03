Переоформление отсрочки "на другую": что изменилось для военнообязанных в Украине

Главное: Сохранение отсрочки : подача заявления на переоформление по другому основанию не прекращает действие действующей отсрочки - человека не мобилизуют во время рассмотрения документов.

: подача заявления на переоформление по другому основанию не прекращает действие действующей отсрочки - человека не мобилизуют во время рассмотрения документов. Цифровизация : заявление на предоставление или переоформление отсрочки можно подать через ЦНАП с использованием портала "Дія".

: заявление на предоставление или переоформление отсрочки можно подать через ЦНАП с использованием портала "Дія". Сроки и термины : рассмотрение заявления комиссией длится 7 рабочих дней (или до 15 дней в случае запросов к госорганам), а данные в реестр "Оберіг" вносят за 1 день.

: рассмотрение заявления комиссией длится 7 рабочих дней (или до 15 дней в случае запросов к госорганам), а данные в реестр "Оберіг" вносят за 1 день. Медицинский осмотр: заявителей не направляют на ВЛК до момента, пока комиссия не примет решение.

Что изменилось для украинцев с отсрочкой

В министерстве рассказали, что военнообязанные украинцы с отсрочкой от призыва смогут ее переоформить, если возникло другое законное основание.

Причем действующая отсрочка при переоформлении будет сохраняться.

В МОУ объяснили, что в соответствии с изменениями, принятыми Кабинетом министров Украины:

подача заявления не будет прекращать действие действующей отсрочки;

поэтому человека гарантированно не мобилизуют в процессе оформления документов.

Как переоформить отсрочку по другому основанию

По данным МОУ, подать заявление на переоформление отсрочки можно, если возникло другое основание из перечня, определенного статьей 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

"Это касается случаев, когда у военнообязанного есть, например, отсрочка из-за учебы, но появилось другое законное основание: рождение третьего ребенка, уход за родственником и т.п.", - объяснили гражданам.

Сообщается, что при этом будут действовать следующие правила:

пока комиссия принимает решение, действующая отсрочка остается в силе (за исключением случаев, когда она подлежит отмене);

решение комиссии положительное - предварительная отсрочка аннулируется только тогда, когда новые данные будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов ("Оберіг");

решение комиссии отрицательное - действующая отсрочка будет сохранять действие до истечения определенного срока.

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Что еще предусматривают принятые правительством изменения

"Удобное переоформление отсрочки в четкие сроки", - констатировали в МОУ.

Отмечается, что принятые изменения также предусматривают:

возможность подачи заявления о предоставлении или переоформлении отсрочки через центр предоставления административных услуг (ЦНАП) - с использованием средств портала "Дія";

автоматическую проверку факта пребывания человека на военном учете, наличии или отсутствии отсрочки;

прекращение формирования заявления, если человек не состоит на воинском учете или уже имеет действующую отсрочку - за исключением случаев переоформления или когда до истечения срока действия отсрочки осталось менее 30 дней;

рассмотрение заявления комиссией в течение 7 рабочих дней с даты регистрации, а в случае необходимости отправки запросов в государственные органы - не более 15 рабочих дней;

ненаправление заявителей на медицинское освидетельствование ВВК, пока комиссия не примет решение;

быстрое внесение данных в реестр "Оберіг" в течение 1 календарного дня - в случае положительного решения о предоставлении или переоформлении отсрочки.

"Благодаря изменениям процедура предоставления и переоформления отсрочки становится более цифровой, прозрачной и предсказуемой для военнообязанных", - добавили в министерстве.

Отсрочки для забронированных и госслужащих

Отдельно уточняется порядок оформления отсрочек:

для забронированных работников;

для государственных служащих;

для отдельных должностных лиц.

"А также порядок внесения соответствующих сведений в реестр "Оберіг", - добавили в МОУ.

Такие изменения, по данным министерства: