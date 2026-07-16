Понад 90% відстрочок продовжать автоматично: нові правила для українців

В Україні розпочалося автоматичне продовження відстрочок від мобілізації. Якщо підстава для відстрочки залишається чинною та підтверджується державними реєстрами, більшості військовозобов'язаних не потрібно подавати нові заяви чи звертатися до державних установ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Головне: Автоматичний процес: Понад 90% чинних відстрочок від мобілізації тепер продовжуватимуться автоматично на основі даних із державних реєстрів.

Понад 90% чинних відстрочок від мобілізації тепер продовжуватимуться автоматично на основі даних із державних реєстрів. Для кого це працює: Автоматична перевірка та продовження здійснюється для 22 категорій військовозобов'язаних, а оновлений термін відобразиться в застосунку "Резерв+".

Автоматична перевірка та продовження здійснюється для 22 категорій військовозобов'язаних, а оновлений термін відобразиться в застосунку "Резерв+". Чому може виникнути збій: Автоматичне оновлення може не спрацювати для багатодітних батьків, опікунів чи тих, хто має батьків з інвалідністю, через помилки у реєстрах.

Автоматичне оновлення може не спрацювати для багатодітних батьків, опікунів чи тих, хто має батьків з інвалідністю, через помилки у реєстрах. Куди звертатися в разі помилки: Якщо відстрочку не було продовжено автоматично, потрібно звертатися до будь-якого ЦНАПу, а не до ТЦК та СП - туди паперові заяви на продовження більше не подаються.

У відомстві зазначили, що понад 90% чинних відстрочок можуть бути продовжені автоматично.

Відстрочка продовжується до завершення строку мобілізації, визначеного указом президента України, але не довше, ніж зберігається законна підстава для її надання.

Автоматичне продовження працює незалежно від того, чи оформлювала людина відстрочку через застосунок "Резерв+" або у ЦНАПі. При цьому сам застосунок не продовжує відстрочку, а лише відображає актуальні дані з державного реєстру.

Кому автоматично продовжать відстрочку

У Міноборони повідомили, що автоматична перевірка даних здійснюється для 22 категорій громадян.

Якщо інформація в державних реєстрах є повною та актуальною, строк відстрочки оновиться автоматично.

Користувачі "Резерв+" отримають відповідне сповіщення, а новий строк дії відстрочки можна буде переглянути в електронному військово-обліковому документі.

У Міноборони звернули увагу, що в документі може бути зазначено не конкретну дату, а формулювання "до завершення мобілізації". Це означає, що відстрочка діятиме до завершення чинного строку мобілізації. Якщо його продовжать і підстава для відстрочки залишиться чинною, вона також продовжиться автоматично.

Чому відстрочку можуть не продовжити

У деяких випадках автоматичне продовження може не спрацювати через відсутність або некоректність інформації в державних реєстрах.

Найчастіше це стосується:

людей, які мають батьків з інвалідністю I чи II групи;

осіб, які доглядають за тяжкохворими членами сім'ї;

батьків трьох і більше дітей;

батьків дітей з інвалідністю до 18 років.

У міністерстві наголошують, що це не означає втрату права на відстрочку. У більшості випадків достатньо оновити інформацію в державних реєстрах.

Для автоматичного продовження важливо, щоб без помилок були внесені дані про склад сім'ї, податкові номери, відомості про інвалідність, а для багатодітних батьків також була відсутня заборгованість зі сплати аліментів, яка перевищує суму платежів за три місяці.

Що робити, якщо відстрочку не продовжили

Якщо автоматичного продовження не відбулося, необхідно звернутися до будь-якого зручного ЦНАПу та подати необхідні документи.

У Міноборони нагадали, що заяви на оформлення або продовження відстрочки більше не подаються до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Також у відомстві пояснили, що автоматичне продовження відстрочки та оформлення нової відстрочки онлайн - це різні послуги. Наразі через застосунок "Резерв+" можна оформити нову відстрочку для 11 категорій громадян:

люди з інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби;

батьки дитини з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітньої дитини з інвалідністю I чи II групи;

люди, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю I чи II групи;

люди, які мають батька або матір з інвалідністю I чи II групи;

жінки і чоловіки військовослужбовців, які мають дитину;

батьки трьох і більше дітей;

батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років;

студенти та аспіранти;

працівники закладів вищої та професійної освіти.

Перелік таких категорій планують поступово розширювати.