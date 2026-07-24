У автоматичних відстрочках через "Резерв+" зміни: кому потрібно звернути увагу

В Україні змінили порядок перевірки даних для автоматичного продовження відстрочки від мобілізації батькам дітей з інвалідністю віком до 18 років. Зокрема, система тепер інакше звіряє інформацію в державних реєстрах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

Головне: Зміна алгоритму перевірки: Системне звіряння даних для автоматичного продовження відстрочки батькам дітей з інвалідністю відтепер здійснюється за даними останнього виданого свідоцтва про народження та за РНОКПП дитини через ДРАЦС.

Системне звіряння даних для автоматичного продовження відстрочки батькам дітей з інвалідністю відтепер здійснюється за даними останнього виданого свідоцтва про народження та за РНОКПП дитини через ДРАЦС. Що робити у разі збою: Якщо відстрочка не продовжилася автоматично, необхідно перевірити, чи збігаються дані останнього свідоцтва про народження в застосунку "Дія" та Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС).

Якщо відстрочка не продовжилася автоматично, необхідно перевірити, чи збігаються дані останнього свідоцтва про народження в застосунку "Дія" та Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС). Як оновити інформацію: Уточнити або оновити дані ЄІССС та медичного висновку можна у відділенні Пенсійного фонду України, а дані актового запису - у відділенні ДРАЦС.

Уточнити або оновити дані ЄІССС та медичного висновку можна у відділенні Пенсійного фонду України, а дані актового запису - у відділенні ДРАЦС. Повторна подача запиту: Після коректного оновлення всіх даних у державних реєстрах запит на відстрочку можна повторно надіслати через застосунок "Резерв+".

Що змінилося

Відтепер система шукає інформацію про дитину за даними останнього виданого свідоцтва про народження. Як пояснили в Міноборони, це має допомогти точніше знаходити та підтверджувати інформацію в державних реєстрах.

Крім того, якщо у дитини є реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП), інформацію можуть додатково звіряти і за ним на основі даних із Державного реєстру актів цивільного стану громадян (ДРАЦС).

Що робити, якщо відстрочка не продовжилася автоматично

Якщо автоматичне продовження не спрацювало, у Міноборони радять насамперед перевірити, чи правильно зазначені дані про дитину та її свідоцтво про народження.

Для успішного підтвердження відстрочки в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери (ЄІССС) мають бути внесені дані саме останнього виданого свідоцтва про народження - того, яке внесене до ДРАЦС і відображається в застосунку "Дія".

За потреби оновити ці дані можна у найближчому відділенні Пенсійного фонду України.

Як перевірити інформацію в "Дії"

У Міноборони пояснили, що спочатку потрібно відкрити застосунок "Дія" та перейти до розділу "Документи".

Далі необхідно знайти актовий запис про народження дитини. У відомстві наголошують, що йдеться саме про актовий запис, а не про свідоцтво про народження.

Якщо запис не відображається, потрібно звернутися до ДРАЦС, щоб перевірити або внести необхідні дані. Причиною може бути відсутність чи некоректність персональної інформації, зокрема ПІБ, РНОКПП або дати народження.

Якщо актовий запис є, слід відкрити його повну інформацію та перевірити персональні дані, а також знайти свідоцтво про народження з найпізнішою датою видачі. Саме його реквізити повинні бути внесені до ЄІССС.

Як перевірити дані в ЄІССС

Уточнити, яке саме свідоцтво про народження внесене до Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, можна:

в органі соціального захисту населення;

у Пенсійному фонді України особисто або через гарячу лінію.

Після цього в Міноборони радять порівняти отримані дані з інформацією про останнє видане свідоцтво, яке відображається в "Дії".

Як оновити інформацію

Якщо виявлено розбіжності, медичний висновок про інвалідність дитини можна оновити через Централізований банк даних.

Водночас оновити медичний висновок і персональні дані дитини в ЄІССС можна у відділенні Пенсійного фонду України.

Після оновлення інформації можна повторно подати запит на відстрочку через застосунок "Резерв+".

Як повторно оформити відстрочку в "Резерв+"

Для цього потрібно:

відкрити застосунок "Резерв+";

перейти до розділу "Сервіси";

обрати оформлення відстрочки;

зазначити підставу - наявність дитини з інвалідністю до 18 років;

перевірити дані та надіслати запит;

дочекатися повідомлення про результат.

У Міноборони нагадали, що зараз понад 90% чинних відстрочок продовжуються автоматично. Якщо підстава для відстрочки залишається чинною і підтверджується державними реєстрами, повторно подавати заяву чи документи не потрібно.

У відомстві додали, що автоматичне продовження відстрочок дає змогу спростити процедуру для громадян та зменшити навантаження на ЦНАПи і територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.