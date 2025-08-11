"Перемоги люблять тишу": Сирський розповів про значення Курської операції для України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський прокоментував результати масштабної операції в Курській області Росії, яка відбулася літом 2024 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
За його словами, головна мета відволікання російських військ і техніки - була досягнута, що допомогло захистити українські території від масштабного наступу.
"Спочатку ми планували більше рейдових дій, але потім я відмовився від цієї ідеї, бо зрозумів, що нам потрібна ця територія", - заявив Сирський в інтерв’ю.
Він додав, що територія Курщини "потрібна Україні давно" і стала ключовим плацдармом для подальших дій.
Операція готувалась у найсуворішій секретності: навіть найближчі партнери, включно зі США, були не поінформовані.
Сирський підкреслив, що це урок після невдалого контрнаступу 2023 року.
"Перемоги люблять тишу. Вони народжуються в тиші та готуються в тиші. Коли створюється або проводиться інформаційна кампанія, і всі кричать: "Дайте мені це, дайте мені те", тоді, звичайно, ворог також знає і також готується", - пояснив головнокомандувач.
Вторгнення стало першим випадком з часів Другої світової війни, коли іноземні війська зайняли частину російської території.
Українські сили захопили понад 1000 полонених, а Москва була змушена перекидати війська з інших напрямків.
Командир 82 десантно-штурмової бригади Дмитро Волошин спочатку вважав наказ про операцію "божевільною", але згодом побачив її масштаб та потенціал успіху.
Наразі українські війська утримують у Курській області лише кілька десятків квадратних кілометрів, які залишилися після операції - плацдарм, який має стратегічне значення.
Цей успіх суттєво вплинув на моральний дух українців і підтримку з боку західних країн, які раніше вагалися з постачанням зброї.
Важливим фактором стала участь північнокорейських військових, які прибули до Курська на допомогу росіянам.
"Без корейців вони б не мали жодного успіху", - підкреслив Сирський.
Операція стала символом змін у ході війни та показала, що Україна здатна вести успішні наступальні дії навіть на території противника.
Нагадаємо, що влітку 2024 року після початку операції Сили оборони взяли під контроль близько сотні населених пунктів у Курській області. Внаслідок наступальних дій РФ українські сили втратили частину територій, але активні бойові дії тривають.
Москва також залучила Північну Корею до бойових дій у Курській області. ЗСУ вдалося взяти у полон двох північнокорейських солдатів.
Західні ЗМІ повідомляли, що після великих втрат війська КНДР вивели з лінії фронту. Проте керівник ГУР Кирило Буданов заперечував цю інформацію.