"Победы любят тишину": Сырский рассказал о значении Курской операции для Украины

По его словам, главная цель отвлечения российских войск и техники - была достигнута, что помогло защитить украинские территории от масштабного наступления.

"Сначала мы планировали больше рейдовых действий, но потом я отказался от этой идеи, потому что понял, что нам нужна эта территория", - заявил Сырский в интервью.

Он добавил, что территория Курщины "нужна Украине давно" и стала ключевым плацдармом для дальнейших действий.

Операция готовилась в строжайшей секретности: даже ближайшие партнеры, включая США, были не проинформированы.

Сырский подчеркнул, что это урок после неудачного контрнаступления 2023 года.

"Победы любят тишину. Они рождаются в тишине и готовятся в тишине. Когда создается или проводится информационная кампания, и все кричат: "Дайте мне это, дайте мне то", тогда, конечно, враг также знает и также готовится", - пояснил главнокомандующий.

Вторжение стало первым случаем со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска заняли часть российской территории.

Украинские силы захватили более 1000 пленных, а Москва была вынуждена перебрасывать войска с других направлений.

Шокирующая операция для РФ

Командир 82 десантно-штурмовой бригады Дмитрий Волошин сначала считал приказ об операции "сумасшедшей", но впоследствии увидел ее масштаб и потенциал успеха.

Сейчас украинские войска удерживают в Курской области лишь несколько десятков квадратных километров, которые остались после операции - плацдарм, который имеет стратегическое значение.

Этот успех существенно повлиял на моральный дух украинцев и поддержку со стороны западных стран, которые ранее колебались с поставками оружия.

Важным фактором стало участие северокорейских военных, которые прибыли в Курск на помощь россиянам.

"Без корейцев они бы не имели никакого успеха", - подчеркнул Сырский.

Операция стала символом изменений в ходе войны и показала, что Украина способна вести успешные наступательные действия даже на территории противника.