"Победы любят тишину": Сырский рассказал о значении Курской операции для Украины

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский прокомментировал результаты масштабной операции в Курской области России, которая состоялась летом 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По его словам, главная цель отвлечения российских войск и техники - была достигнута, что помогло защитить украинские территории от масштабного наступления.
"Сначала мы планировали больше рейдовых действий, но потом я отказался от этой идеи, потому что понял, что нам нужна эта территория", - заявил Сырский в интервью.
Он добавил, что территория Курщины "нужна Украине давно" и стала ключевым плацдармом для дальнейших действий.
Операция готовилась в строжайшей секретности: даже ближайшие партнеры, включая США, были не проинформированы.
Сырский подчеркнул, что это урок после неудачного контрнаступления 2023 года.
"Победы любят тишину. Они рождаются в тишине и готовятся в тишине. Когда создается или проводится информационная кампания, и все кричат: "Дайте мне это, дайте мне то", тогда, конечно, враг также знает и также готовится", - пояснил главнокомандующий.
Вторжение стало первым случаем со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска заняли часть российской территории.
Украинские силы захватили более 1000 пленных, а Москва была вынуждена перебрасывать войска с других направлений.
Командир 82 десантно-штурмовой бригады Дмитрий Волошин сначала считал приказ об операции "сумасшедшей", но впоследствии увидел ее масштаб и потенциал успеха.
Сейчас украинские войска удерживают в Курской области лишь несколько десятков квадратных километров, которые остались после операции - плацдарм, который имеет стратегическое значение.
Этот успех существенно повлиял на моральный дух украинцев и поддержку со стороны западных стран, которые ранее колебались с поставками оружия.
Важным фактором стало участие северокорейских военных, которые прибыли в Курск на помощь россиянам.
"Без корейцев они бы не имели никакого успеха", - подчеркнул Сырский.
Операция стала символом изменений в ходе войны и показала, что Украина способна вести успешные наступательные действия даже на территории противника.
Напомним, что летом 2024 года после начала операции Силы обороны взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. В результате наступательных действий РФ украинские силы потеряли часть территорий, но активные боевые действия продолжаются.
Москва также привлекла Северную Корею к боевым действиям в Курской области. ВСУ удалось взять в плен двух северокорейских солдат.
Западные СМИ сообщали, что после больших потерь войска КНДР вывели с линии фронта. Однако руководитель ГУР Кирилл Буданов отрицал эту информацию.