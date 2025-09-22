Перемога "Шахтаря", нічия "Динамо" і перший успіх "Карпат" в 6-му турі УПЛ: хто лідирує?

Від 20 до 22 вересня у шостому турі Української Прем’єр-Ліги сезону-2025/26 відбулися захопливі матчі з багатьма результативними зустрічами. Лідери турнірної таблиці втратили очки, а "Шахтар" зрівнявся за очками з "Динамо".

Про становище українських клубів у турнірній таблиці УПЛ повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати матчів.

Результати та ключові моменти туру

У суботу, 20 вересня, "Колос" та "Верес" зіграли внічию 0:0, а "Полісся" здобуло впевнену перемогу над "Кудрівкою" з рахунком 2:0.

Неділя, 21 вересня, видалася багатою на голи. "Металіст 1925" обіграв "Полтаву" 2:0, а ЛНЗ мінімально переміг "Рух" 1:0.

Найяскравішим поєдинком туру став матч між "Епіцентром" та "Кривбасом", який завершився з рахунком 4:5. У ньому глядачі побачили дев'ять голів. І саме цей матч у Тернополі став найбільш результативним у шостому турі.

У понеділок, 22 вересня, відбулися заключні поєдинки. "Карпати" на виїзді перемогли "Оболонь" з рахунком 2:0, здобувши першу перемогу в сезоні.

А "Динамо" не зуміло втримати перемогу над "Олександрією", зігравши внічию 2:2. "Шахтар" у напруженому матчі здолав "Зорю" з рахунком 1:0.

"Шахтар" наздогнав "Динамо" в турнірній таблиці

Завдяки перемозі над "Зорею" "гірники" зрівнялися за очками з київським "Динамо" та "Колосом" - у всіх трьох команд по 14 балів.

Єдиний гол у поєдинку "Шахтаря" та "Зорі" забив бразилець Ізаке Сілва на 88-й хвилині, для якого цей м'яч став дебютним у складі донецького клубу.

Найшвидший гол сезону та перша перемога "Карпат"

Півзахисник "Олександрії" Сергій Булеца став автором найшвидшого гола сезону УПЛ, забивши у ворота "Динамо" вже на 11-й секунді матчу.

А львівські "Карпати" в матчі з "Оболонню" здобули першу перемогу в сезоні. Голами відзначилися Бабогло та Ломницький, який забив у власні ворота на 5-й хвилині. Цей успіх дозволив львів'янам піднятися на 11-те місце в турнірній таблиці.

Результати матчів 6-го туру УПЛ:

"Колос" – "Верес" – 0:0

"Полісся" – "Кудрівка" – 2:0

"Полтава" – "Металіст 1925" – 0:2

ЛНЗ – "Рух" – 1:0

"Епіцентр" – "Кривбас" – 4:5

"Оболонь" – "Карпати" – 0:2

"Динамо" – "Олександрія" – 2:2

"Шахтар" – "Зоря" – 1:0

Турнірна таблиця УПЛ після 6-го туру: