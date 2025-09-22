ua en ru
Гол на 11-й секунді: "Олександрія" забила найшвидший м’яч сезону у ворота "Динамо"

Понеділок 22 вересня 2025 19:23
Гол на 11-й секунді: "Олександрія" забила найшвидший м’яч сезону у ворота "Динамо" Найшвидшого голу сезону УПЛ 2025/26 (фото: facebook.com/fcolexandriya)
Автор: Катерина Урсатій

Півзахисник "Олександрії" Сергій Булеца став автором найшвидшого голу сезону УПЛ 2025/26, відкривши рахунок у матчі 6-го туру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Найшвидший гол сезону УПЛ 2025/26

Півзахисник "Олександрії" Сергій Булеца став автором найшвидшого голу в сезоні Української Прем'єр-ліги 2025/26. У матчі 6-го туру проти "Динамо" він відкрив рахунок вже на 11-й секунді.

Булеца, який є вихованцем київського клубу, відзначився ударом з-за меж штрафного майданчика, завершивши першу атаку своєї команди.

Цей гол побив попередній рекорд, що належав нападнику "Зорі" Пилипу Будківському, який забив на 38-й секунді в матчі 4-го туру.

Драматична нічия в Києві

Поєдинок між "Динамо" та "Олександрією" завершився з рахунком 2:2. Після швидкого гола від Булеци, "Динамо" змогло відігратися ще до перерви завдяки голу Володимира Бражка на 40-й хвилині.

У другому таймі "Динамо" вийшло вперед - на 63-й хвилині пенальті реалізував Олександр Піхальонок.

Однак "Олександрія" проявила характер і відновила паритет на 86-й хвилині після голу Туаті.

Статистика матчу та турнірне становище

Нічия 2:2 призвела до втрати очок для "Динамо", але команда зберегла першу сходинку в турнірній таблиці з 14-ма балами.

"Олександрія", своєю чергою, набрала чотири очки та піднялася на 13-те місце, залишивши зону вильоту.

Матч "Динамо Київ" - "Олександрія" - 2:2 Голи: 0:1 - 1' Булеца, 1:1 - 40' Бражко, 2:1 - 63' Піхальонок (пен.), 2:2 - 86' Туаті

У цьому ж турі "Карпати" здобули першу перемогу в сезоні, перегравши на виїзді "Оболонь".

Найшвидші голи УПЛ у сезоні 2025/26 (до 5-ї хвилини):

  • 1' - Сергій Булеца ("Олександрія")
  • 1' - Пилип Будківський ("Зоря")
  • 3' - Віталій Бойко (ЛНЗ)
  • 3' - Валерій Рогозинський ("Кудрівка")
  • 3' - Глейкер Мендоса ("Епіцентр")
  • 5' - Владислав Шаповал ("Кудрівка")
  • 5' - Андрій Ломницький (автогол) ("Оболонь")

Раніше повідомили, що збірна України скотилася в оновленому рейтингу ФІФА.

Також ми писали, що Забарний у матчі проти Франції встановив історичний рекорд збірної України.

