"Карпати" оформили першу перемогу в УПЛ, здолавши "Оболонь" у Києві (відео)

Київ, Понеділок 22 вересня 2025 16:14
UA EN RU
"Карпати" оформили першу перемогу в УПЛ, здолавши "Оболонь" у Києві (відео) Фото: Поєдинок "Оболонь" – "Карпати" (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

Львівські "Карпати" останніми з усіх команд української Прем'єр-ліги закрили нуль у графі "перемоги" турнірної таблиці, здолавши в Києві "Оболонь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

УПЛ, 6-й тур

"Оболонь" – "Карпати" – 0:2

Голи: Ломницький, 5 (автогол), Бабогло, 51

Як пройшов матч

Поєдинок на "Оболонь Арені" розпочався для господарів невдало. Уже на 5-й хвилині після навісу м'яч зрізав у власні ворота захисник Андрій Ломницький. Символічно, що він є вихованцем львівського клубу.

Згодом гру призупинили через повітряну тривогу. Після 25-хвилинної перерви "пивовари" активізувалися, однак зрівняти рахунок так і не змогли.

Початок другої половини знову пройшов за сценарієм гостей. Після подачі Дениса Мірошниченка ударом головою відзначився Владислав Бабогло – 0:2.

Львів'яни створили ще кілька нагод: Бруніньйо та Краснопір могли робити рахунок розгромним, але господарів рятували захисники й стійка воріт. "Оболонь" відповіла шансами Нестеренка та Чеха, утім реалізувати їх не змогла.

Турнірне становище

Фінальний свисток зафіксував перемогу "Карпат" – 2:0. Це перший успіх львів'ян у новому сезоні. Команда Владислава Лупашка набрала 7 очок і піднялася на 11-те місце в таблиці.

"Оболонь" з 8 пунктами залишилася на 8-му місці.

Футбол УПЛ Оболонь Карпати
