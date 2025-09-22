ua en ru
Победа "Шахтера", ничья "Динамо" и первый успех "Карпат" в 6-м туре УПЛ: кто лидирует?

Понедельник 22 сентября 2025 20:39
Победа "Шахтера", ничья "Динамо" и первый успех "Карпат" в 6-м туре УПЛ: кто лидирует? Результаты 6-го тура Украинской Премьер-Лига (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

С 20 по 22 сентября в шестом туре Украинской Премьер-Лиги сезона-2025/26 состоялись захватывающие матчи со многими результативными встречами. Лидеры турнирной таблицы потеряли очки, а "Шахтер" сравнялся по очкам с "Динамо".

О положении украинских клубов в турнирной таблице УПЛ сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Результаты и ключевые моменты тура

В субботу, 20 сентября, "Колос" и "Верес" сыграли вничью 0:0, а "Полесье" одержало уверенную победу над "Кудривкой" со счетом 2:0.

Воскресенье, 21 сентября, выдалось богатым на голы. "Металлист 1925" обыграл "Полтаву" 2:0, а ЛНЗ минимально победил "Рух" 1:0. Самым ярким поединком тура стал матч между "Эпицентром" и "Кривбассом", который завершился со счетом 4:5. В нем зрители увидели девять голов. И именно этот матч в Тернополе стал самым результативным в шестом туре.

В понедельник, 22 сентября, состоялись заключительные поединки. "Карпаты" на выезде победили "Оболонь" со счетом 2:0, одержав первую победу в сезоне. А "Динамо" не сумело удержать победу над "Александрией", сыграв вничью 2:2. "Шахтер" в напряженном матче одолел "Зарю" со счетом 1:0.

"Шахтер" догнал "Динамо" в турнирной таблице

Благодаря победе над "Зарей" "горняки" сравнялись по очкам с киевским "Динамо" и "Колосом" - у всех трех команд по 14 баллов.

Единственный гол в поединке "Шахтера" и "Зари" забил бразилец Изаке Силва на 88-й минуте, для которого этот мяч стал дебютным в составе донецкого клуба.

Самый быстрый гол сезона и первая победа "Карпат"

Полузащитник "Александрии" Сергей Булеца стал автором самого быстрого гола сезона УПЛ, забив в ворота "Динамо" уже на 11-й секунде матча.

А львовские "Карпаты" в матче с "Оболонью" одержали первую победу в сезоне. Голами отметились Бабогло и Ломницкий, который забил в собственные ворота на 5-й минуте. Этот успех позволил львовянам подняться на 11-е место в турнирной таблице.

Результаты матчей 6-го тура УПЛ:

  • "Колос" - "Верес" - 0:0
  • "Полесье" - "Кудривка" - 2:0
  • "Полтава" - "Металлист 1925" - 0:2
  • ЛНЗ - "Рух" - 1:0
  • "Эпицентр" - "Кривбасс" - 4:5
  • "Оболонь" - "Карпаты" - 0:2
  • "Динамо" - "Александрия" - 2:2
  • "Шахтер" - "Заря" - 1:0
