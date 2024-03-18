Перемога Путіна на виборах таврувала Росію як терористичну державу, - сенатор США

Дні Володимира Путіна полічені, його перемога на "виборах" у РФ нелегітимна, а сам він є лідером терористичної держави.

Про це на брифінгу в Києві заявив сенатор-республіканець Ліндсі Грем, передає кореспондент РБК-Україна.

"Я думаю, що дні Путіна буквально полічені. І дозвольте мені розповісти вам, чому. Він здобуває велику перемогу, яку ніхто не вважає законною. Він шукає легітимності. Отримати 87% голосів - це жарт. Тому моя відповідь на те, що він отримав 87% голосів на останніх виборах, - це затаврувати його країну як терористичну державу. І він лідер терористичної держави", - сказав Грем, додавши, що буде й надалі домагатися офіційного визнання Росії країною-спонсором тероризму.

Крім того, Грем озвучив причини, через які Путін, на його думку, почав вторгнення в Україну.

"Знову відтворити Російську імперію? Це одна з причин. Але він бачить українські активи на 17 трильйонів доларів на окупованих територіях. Я маю на увазі, що це найбільше пограбування в сучасній світовій історії. Він краде ваші активи.", - сказав сенатор.

Вибори у Росії

На території Росії "вибори" проходили протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.

За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь були відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

Відповідно до результатів виборів, російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.

Тим часом партизани розповіли, як проходили так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях.

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