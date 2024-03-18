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Пропагандистська вистава. Партизани розповіли, як проходили псевдовибори в окупації

Понеділок 18 березня 2024 09:52
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Пропагандистська вистава. Партизани розповіли, як проходили псевдовибори в окупації Фото: партизани розповіли, як проходили псевдовибори в окупації (кадр з відео)
Автор: Сергій Пишкін

На тимчасово окупованих територіях завершились так звані "вибори президента Росії". Росіяни будь-якою ціною намагались змусити українців брати участь в цьому фарсі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".

Як пише "Спротив", під час псевдовиборів російські терористи зупиняли українців на блок-постах та вимагали "проголосувати" під наглядом автоматників, які вказували де саме ставити галочку.

Зокрема ворог вдавався до рейдів по будинках, а також намагався дізнатись інформацію про місцевих, які ігнорують так звані "вибори". Також зафіксовані випадки спроб терористів проникнути у будинок, якщо їм не відкривали двері.

"Схема організації обходу була наступною: автобусами перевозили близько 20 колаборантів, яким видавали пластикові урни. Автобуси супроводжували два поліцейські автомобілі. При виході з автобуса, створювались групи обходу: двоє цивільних та один військовий та починався рейд", - пише пресслужба.

В першу чергу ворог ходив до тих, хто голосував раніше на псевдореферендумі, а також "місцевих виборах". Зокрема колаборанти фіксували, хто саме голосував та формували список "нелояльних мешканців".

Вибори у Росії

На території Росії "вибори" проходили протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.

За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь були відомі в Кремлі.

Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".

Відповідно до результатів виборів, російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.

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