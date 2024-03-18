Пропагандистська вистава. Партизани розповіли, як проходили псевдовибори в окупації
На тимчасово окупованих територіях завершились так звані "вибори президента Росії". Росіяни будь-якою ціною намагались змусити українців брати участь в цьому фарсі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Центр національного спротиву".
Як пише "Спротив", під час псевдовиборів російські терористи зупиняли українців на блок-постах та вимагали "проголосувати" під наглядом автоматників, які вказували де саме ставити галочку.
Зокрема ворог вдавався до рейдів по будинках, а також намагався дізнатись інформацію про місцевих, які ігнорують так звані "вибори". Також зафіксовані випадки спроб терористів проникнути у будинок, якщо їм не відкривали двері.
"Схема організації обходу була наступною: автобусами перевозили близько 20 колаборантів, яким видавали пластикові урни. Автобуси супроводжували два поліцейські автомобілі. При виході з автобуса, створювались групи обходу: двоє цивільних та один військовий та починався рейд", - пише пресслужба.
В першу чергу ворог ходив до тих, хто голосував раніше на псевдореферендумі, а також "місцевих виборах". Зокрема колаборанти фіксували, хто саме голосував та формували список "нелояльних мешканців".
Вибори у Росії
На території Росії "вибори" проходили протягом трьох днів - від 15 по 17 березня 2024 року.
За словами представника Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, результати "виборів" вже заздалегідь були відомі в Кремлі.
Детальніше про псевдовибори в окупації - в метаріалі РБК-Україна "Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна".
Відповідно до результатів виборів, російський диктатор Володимир Путін нібито набрав 87,8% голосів.
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