Победа Путина на выборах клеймила Россию как террористическое государство, - сенатор США

Дни Владимира Путина сочтены, его победа на "выборах" в РФ нелегитимна, а сам он является лидером террористического государства.

Об этом на брифинге в Киеве заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я думаю, что дни Путина буквально сочтены. И позвольте мне рассказать вам, почему. Он одерживает большую победу, которую никто не считает законной. Он ищет легитимности. Получить 87% голосов - это шутка. Поэтому мой ответ на то, что он получил 87% голосов на последних выборах, - это заклеймить его страну как террористическое государство. И он лидер террористического государства", - сказал Грэм, добавив, что будет и дальше добиваться официального признания России страной-спонсором терроризма.

Кроме того, Грэм озвучил причины, по которым Путин, по его мнению, начал вторжение в Украину.

"Снова воспроизвести Российскую империю? Это одна из причин. Но он видит украинские активы на 17 триллионов долларов на оккупированных территориях. Я имею в виду, что это самое большое ограбление в современной мировой истории. Он ворует ваши активы", - сказал сенатор.

Выборы в России

На территории России "выборы" проходили в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года.

По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее были известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".

Согласно результатам выборов, российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.

Тем временем партизаны рассказали, как проходили так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях.

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