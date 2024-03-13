"Вибори" під дулом автомата. Як українців в окупації змушують голосувати за Путіна

Навіщо росіяни прагнуть провести свої "вибори" на окупованих територіях, результат яких заздалегідь відомий, як вони залякують місцеве населення і як РФ намагається грати в "правову державу" в очах Заходу, – про це у матеріалі журналістки РБК-Україна Юлії Акимової.

Під час підготовки матеріалу використовувалися коментарі ГУР та СБУ, голови прес-служби Херсонської ОВА Олександра Толоконнікова, аналітика громадської організації "Опора" Дмитра Баштового, а також інформація з відкритих джерел.

У лютому та березні російські окупанти проводять так звані "дострокові президентські вибори" на захоплених українських теренах. Процес передує виборам президента Росії, які заплановані на 15-17 березня. Загарбникам необхідно показати "лояльність" українського населення і для досягнення цієї мети вони використовують два треки – внутрішній та зовнішній.

Крім очевидного факту, абсурду "виборів" в окупації, російські війська, спецслужби та кремлівські політтехнологи не гидують застосовувати найрепресивніші інструменти, змушуючи людей голосувати за Володимира Путіна. У спробах створити видимість легітимності власного перебування на українській території, окупаційна влада створює "виборчі комісії", загрожує працівникам бюджетних сфер і змушує людей голосувати під дулом автоматів.

Внутрішній трек

Наприкінці лютого на окупованих територіях України стартували дострокові "вибори" нинішнього президента Росії Володимира Путіна. З 28 до 29 лютого їх провели в одній частині Херсонської області, з 1 по 3 березня – в іншій.

Загарбницька влада також заявила про "вибори" з 11 по 15 березня у Луганській області. У Запорізькій області з 7 березня окупанти розпочали схожі процеси у сільській місцевості, а у містах дострокові "вибори" стартують 15 та 16 березня.

Підготовка до дострокового голосування розпочалася раніше. Українська розвідка ще 19 лютого повідомила, що кремлівські політтехнологи прибувають до захоплених міст України для того, щоб допомогти місцевим колаборантам та гауляйтерам підготуватися до "волевиявлення". У СБУ додали, що загарбники тим часом посилюють режим контролю місцевих жителів.

"У період підготовки та проведення "виборів" президента Росії, запланованих на 15-17 березня, окупанти значно посилили адміністративно-поліцейський та контррозвідувальний режим. Це було зроблено насамперед, щоб контролювати населення та впливати на результати голосування, прикриваючись заходами безпеки", – повідомили у СБУ у коментарі РБК-Україна.

Усім процесом керує адміністрація президента. Основним куратором називають першого заступника голови адміністрації Сергія Кірієнка, на якого покладено завдання "інтегрувати" окуповані українські території в РФ. Особливо його участь у "кураторстві" і не приховують - він регулярно відвідує захоплені міста в Донецькій та Луганській областях, а нещодавно побував і в Авдіївці. Крім Кірієнка, "виборами" також займаються деякі депутати від "Єдиної Росії", але на них переважно покладено функцію агітації.

Кірієнко в так званій "ДНР" (фото: Telegram-канал Пушиліна)

В окупації російські політтехнологи разом із колаборантами шукають собі команди – працівників ЦВК, голів комісій, людей, відповідальних за агітацію, за "збори голосів" та їх подальшу фальсифікацію. Для цього в наказному порядку окупанти залучають працівників бюджетних сфер, які так чи інакше залежать від загарбницької влади. Вони зобов'язані надати їм списки жителів, включаючи "мертві душі" – людей, які або виїхали або загинули під час захоплення території. Надалі їхні прізвища також будуть використані для "голосування" за Путіна.

Сьогодні імена голів "виборчих комісій" окупантів відомі українським спецслужбам. У Луганській області керівником місцевої "ЦВК" стала Олена Кравченко , яка ще 2018 року допомагала організовувати "вибори" у Луганську. У Донецькій області головою "ЦВК" призначили Володимира Висоцького . Він вирішив будувати свою політичну кар'єру відразу після вторгнення російських військ на Донбас – у 2014 році він висунув свою кандидатуру як "депутата" Новосільківської сільської ради від партії ЛДПР. Його старання не пройшли непоміченими, тому місцеві гауляйтери неодноразово хвалили його "за особливе ставлення до республіки та сприяння виборчій комісії ДНР".

В окупованому Криму головою обрали Михайла Малишева – він із самого початку довів свою відданість російським загарбникам, допомагаючи їм провести "референдум" на півострові у 2014 році. Сьогодні Малишева заочно засуджено за державну зраду, але сам ще 2019 року заявив, що народився в Радянському союзі і "присягу українському народу не давав".

В окупованій частині Запорізької області головувати виборами призначили Галину Катющенко. Вона народилася у білоруському Вітебську, але жила у Мелітополі і до вторгнення займалася приватним бізнесом, а потім вступила до партії "Опозиційний блок". Катющенко також будує свою політичну кар'єру, для чого навіть вступила до Севастопольського університету за спеціальністю "політологія". Після вторгнення та "референдумів" за приєднання окупованих територій до РФ, Катющенко заявила, що "Запорізька область повернулася додому".

У Херсонській області головою "виборчої комісії" призначили Марину Захарову. Вона народилася у Донецьку, і це показово, що у Херсоні не змогли знайти гауляйтера, здатного очолити "виборчком". В окупованому Донецьку Захарова працювала у "міністерстві праці та соцполітики ДНР", а пізніше була директором "департаменту внутрішньої та зовнішньої політики Херсонської області". Усім п'ятьом "головам виборчкомів" СБУ заочно оголосила про підозру за статтею про колабораційну діяльність.

Співробітників у "виборчкоми" найчастіше набирають із працівників бюджетної сфери. Також є підстави вважати, що у там працюватимуть росіяни, які переїхали на окуповані території в рамках "трудової еміграції". Враховуючи той факт, що в Кремлі заявили про 6 мільйонів потенційних "виборців", можливо, частку з них становитимуть росіяни, які "мігрували" в Україну. Однак ні про які шість мільйонів і в цьому випадку не може йтися.

Гауляйтери намагаються проводити агітацію за Путіна, але назвати її масштабною важко. До того ж, пропаганда російської влади починається відразу після захоплення території. Тому до виборів наративи про те, що "Росія – це Путін" лише підсвічують, про що каже аналітик громадської організації "Опора" Дмитро Баштовий.

"Ми звернули увагу, що у них є основне гасло "Разом ми – сила, голосуємо за Росію", це, по суті, комунікує основний меседж виборчої кампанії "Путін – Росія". Інші кандидати навіть не є конкурентами, вони просто привиди, які роблять вигляд, що вибори легітимні", – заявив Баштовий у коментарі РБК-Україна.

Це дещо відрізняється від того, що відбувається у самій Росії. Якщо росіян Кремль намагається переконати, що інші кандидати ніби теж беруть участь, в окупації від українців вимагають проголосувати за Путіна, погрожуючи розправою, зазначає керівник прес-офісу Херсонської військової адміністрації Олександр Толоконніков. За його словами, працівники так званих ЦВК разом із озброєними російськими солдатами роблять обхід будинків, де у безальтернативній манері пропонують поставити у бюлетені "пташку" за Путіна.

"Люди розуміють, у що це може вилитися в майбутньому (якщо відмовити в голосуванні – ред.). Або підписати папірець, або ти наражаєш на небезпеку себе і своїх рідних і через тиждень до тебе може прийти ФСБ з перевірками, з обшуками, і забрати "на підвал". Люди це розуміють. Ніхто не відвертається (поки людина "голосує" – ред.), там навіть варіантів немає, як за когось іншого голосувати, бо виникнуть проблеми", – зазначив Толоконніков.

"Вибори" в окупованому Маріуполі (фото: Getty Images)

Про це говорять і в СБУ. За їх інформацією, в окупованих частинах Херсонської та Запорізької областей росіяни проводили "вибори" у форматі подомового обходу. З 24 лютого відбувалося псевдоголосування в окремих військових частинах на лінії бойового зіткнення та в окупованому Криму.

Голосувати можна фактично будь-де – людину ловлять на вулиці і змушують розписатися в бюлетені прямо на лавці. У містах обладнали "мобільні пункти" для голосування – намети із агітаційними матеріалами. Адреси виборчих дільниць засекречені – окупанти пояснюють це тим, що ЗСУ, знаючи про те, де розташовані пункти для голосування, можуть вдарити по них ракетами чи дронами. Таким чином, загарбники намагаються переконати місцеве населення у тому, що українська влада не шкодуватиме своїх, тож безпечніше бути на боці окупантів.

Також у Кремлі вирішили, що голосувати мешканці окупованих територій можуть навіть із українським паспортом. Це свідчить про провал насильницької паспортизації, але завдяки такому кроку окупанти можуть зафіксувати тих, хто не взяв російський паспорт, і надалі тиснути на них адресно.

У багатьох окупованих районах Донецької та Луганської областей "вибори" відбуваються далеко не вперше і там у загарбників все підготовлено заздалегідь. Чого не скажеш про Херсонську область, де комісії ЦВК змушені "гастролювати" із громади до громади.

"Дострокові вибори тривали з 27 по 29 лютого, потім вони переїхали в Генічеську громаду, що вказує на те, що у них дуже мало колаборантів, які погодилися організовувати ці вибори, тому вони їх розтягують та зробили достроковими. Вони створили кілька бригад із "робітниками виборчкому", – зазначає Толоконніков.

У спробах легітимізувати себе на "новопридбаних" територіях, окупанти навіть створили свою дільничну виборчу комісію у захопленій Авдіївці. Особливо абсурдно це виглядає на тлі повністю зруйнованого міста та кількох десятків людей, які там залишилися. Однак росіянам не важлива реальна картина – своєму внутрішньому споживачеві Кремль "продасть" вибори в Авдіївці як волевиявлення тих кількох людей, які "дочекалися Росію" та "повернулися додому".

Загалом у Кремлі вже знають, який результат псевдовиборів буде на окупованих територіях. За словами представника Головного управління розвідки Вадима Скибицького у коментарі РБК-Україна, Путін поставив завдання "намалювати" 75% підтримки його кандидатури. Але у Кремлі готові піти далі.

"Його прислужники, щоб вислужитись, ймовірно "намалюють" 85%, а то й більше. Ці цифри мають значення виключно для Путіна та російської пропаганди, щоб намагатися показати його підтримку як по Росії, так і на окупованих територіях", – зазначив Скибицький. За іншою інформацією, цифри "за Путіна" можуть малювати ледь не до його абсолютної підтримки.

При цьому, за інформацією Центру національного спротиву, у Кремлі сподіваються на 30% явки. "У Кремлі сподіваються, що 30% мешканців тимчасово окупованих територій добровільно візьмуть участь у фарсі під назвою "вибори президента РФ". Саме 30% є завданням гауляйтерів, яке поставили в Москві. У той же час росіяни малюватимуть понад 70%, тому й роблять все можливе, щоб приховати відсутність явки", – йдеться у повідомленні.

У Криму вивантажують бюлетені для голосування (фото: Getty Images)

Розігруючи на окупованих територіях так звані вибори, Росія намагається грати роль правової держави. Кремлю важливо, щоб росіяни бачили, як на захоплених українських землях місцеві жителі голосують за Путіна. Таким чином вони показують українцям, що легалізувалися у їхніх містах, а росіянам – що війна відбувається недаремно і жителі України підтримують російського диктатора.

"Це робиться для того, щоб затягнути їх (мешканців окупованих територій – ред.) у політичне поле, продемонструвати, що "ми вже тут". Плюс – показати це дійство, хоч би яким воно було. Росія намагається грати у правову державу, хоча сама вже порушила, здається, усі міжнародні норми, які лише можливі", – зазначає Баштовий.

Зовнішній трек

Ще одна важлива мета "виборів" у захоплених містах України – продемонструвати західним країнам лояльність українського населення. Офіційно російське керівництво постійно наголошує на прірві між РФ і Заходом, говорить про власну самостійність, політику ізоляціонізму та об'єднання з такими ж країнами-ізгоями, як сама Росія.

Насправді Кремль прагне максимально легалізувати свої дії не лише перед внутрішнім, а й перед зовнішнім споживачем. У картинці Кремля, яку він "малює" жителям Європи та Америки, посягання на суверенітет чужої держави не таке пріоритетне, як самоідентифікація народу, який там живе.

Таким чином, Росія затягує Захід на поле, де можна вільно маніпулювати та тасувати факти, а іноді й повністю спотворювати реальність, адже дізнатися про те, що насправді гадають жителі окупованих територій про росіян, складно.

Також для того, щоб "легітимізувати" себе в очах Заходу, Росія запросила на вибори так званих спостерігачів. "Вони покликали на вибори ручних спостерігачів від Білорусі, Венесуели, країн СНД, і таким чином хочуть продемонструвати міжнародній публіці, що є підтримка, що дотримано демократичних стандартів. Це і є головною метою", - зазначив Баштовий.

Паралельно із цим у міжнародному треку від російських дипломатів постійно звучать звинувачення Заходу в лицемірстві. Представники російської влади порівнюють сьогоднішні "вибори" в окупації з тим, що відбувалися, наприклад, у Косові наприкінці 90-х років, коли за підсумками референдуму країна проголосила свою незалежність. Про це говорила представниця російського МЗС Марія Захарова.

"Рік тому жителі (окупованих українських територій – ред.) реалізували своє законне право на самовизначення відповідно до Статуту ООН, Міжнародних пактів про права людини 1966 р., Гельсінського Заключного акту НБСЄ 1975 р., а також рішення Міжнародного суду ООН щодо Косово від 22 липня 2010 р., яке підтвердило той факт, що одностороннє проголошення незалежності частиною держави не порушує будь-якої норми міжнародного права", – заявляла раніше Захарова.

Росіяни при цьому забувають уточнити, що вибори в тому ж Косово проходили без окупації іноземними загарбниками, а переважна більшість жителів краю давно ідентифікувала себе окремо від колишньої метрополії.

"Там така багаторівнева пропаганда, яка маніпулює багатьма міжнародними актами. Вони паразитують на темі різних історій, виборчих практик у світі. І ці вибори (на окупованих територіях України – ред.) постійно подаються, мовляв, люди просто захотіли обрати собі ту чи іншу владу, зробити самоідентифікацію, самовизначення народів", – додав Баштовий.

Безумовно, для Кремля було б простіше зробити кілька фотографій із "бюджетниками" у футболках "Ми за Путіна", і не вкладати кошти у створення виборчих комісій, бюлетенів та іншу атрибутику показової демократії. Але для того, щоб знайти серед західних держав підтримку або як мінімум мати на що спиратися, РФ необхідно провести "вибори".

Той факт, що людей змушують голосувати під дулами автоматів, на лавках на вулиці, розписуватись у бюлетенях за "мертві душі", не потрапить у остаточну картинку "виборів". Хоча, за даними інформованого співрозмовника РБК-Україна, особливо ускладнювати себе реальним підрахунком зібраних таким шляхом голосів окупанти не планують – "підрахунок" просто підженуть під спущений зверху результат "волевиявлення".

Агітаційний плакат (фото: Getty Images)

Проте вже зараз можна впевнено стверджувати, що західні держави не погодяться з результатами так званих виборів, оскільки, хоч би якими вони були представлені, це "вибори", які відбуваються в умовах окупації, а отже вони за визначенням не можуть бути демократичними.

Єдині країни, які, на думку Баштового, можуть як мінімум дотриматись нейтралітету у питанні "виборів", – це ті, які дотримувалися його і до цього. До них відносяться Китай, Індія та, можливо, Туреччина, а також деякі африканські партнери. Але й вони навряд чи вітатимуть Кремль із "обранням" Путіна на окупованій частині України.

Як би абсурдно не виглядала ситуація, важливо розуміти, що легітимізація – процес тривалий і він все ж таки більше спрямований на захоплене населення. Кремлю дуже важливо, щоб українці, які перебувають в окупації, перестали чинити опір і, нарешті, визнали його владу. Росія застосовуватиме всі доступні їй інструменти для досягнення цієї мети, включаючи насильницьку депортацію українців та заселення до їхніх будинків росіян. Тому чим довше триває захоплення території, тим складніше буде в майбутньому інтегрувати її у спільний український простір.