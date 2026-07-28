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Зеленський прибув до США та розкрив пріоритет №1 в переговорах з Трампом

08:58 28.07.2026 Вт
2 хв
Крім зустрічі з Трампом, заплановано кілька заходів за участі Зеленського
aimg Олена Чупровська
Зеленський прибув до США та розкрив пріоритет №1 в переговорах з Трампом Фото: президент України Володимир Зеленський (скриншот з відео)
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Сполучених Штатів, де запланована зустріч з президентом США Дональдом Трампом, і одразу назвав головну тему переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента України Володимира Зеленського.

Головна тема переговорів - протиповітряна оборона

"Вже у Сполучених Штатах Америки. У графіку - зустрічі з Президентом Трампом, його командою і тими, хто може підтримати наш захист. Пріоритет номер один - це антибалістика та стратегічна співпраця з Америкою", - написав Зеленський.

Президент підкреслив, що саме зміцнення протиповітряної оборони та тісніша співпраця зі США стоять зараз на першому місці серед завдань поїздки.

Вшанування пам'яті сенатора Ліндсі Грема

"Звісно, від імені всієї України вшануємо пам'ять Ліндсі Грема й разом з усіма на церемонії у Вашингтоні згадаємо його зусилля заради безпеки та свободи в Євроатлантиці, інших регіонах світу", - зазначив президент.

CNN пише, що Трамп під час зустрічі зосередиться на темі поточного мирного процесу щодо війни РФ проти України.

Також там відбудуться похорони сенатора Ліндсі Грема, який підтримував Україну.

Нагадаємо, ще напередодні стало відомо, що на зустріч із Зеленським запросили всіх сто сенаторів США.

Приводом став розгляд Сенатом пакета "пекельних санкцій" проти Росії, який свого часу просував покійний сенатор Ліндсі Грем.

Тим часом журналісти дізналися точний час зустрічі Зеленського з Трампом. За даними джерел, лідери мають зустрітися у другій половині дня за київським часом, причому спілкування відбудеться без преси.

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