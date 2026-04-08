Перемир'я зірвано? Іран заявив про удари по НПЗ: з'явилось відео

"Порушуючи угоду про припинення вогню, американо-ізраїльські війська обстріляли нафтопереробний завод Лаван на острові Лаван", - йдеться у повідомленні.

За даними іранської сторони, після атаки на місці працюють рятувальні служби. Групи безпеки та пожежники намагаються ліквідувати загоряння та забезпечити контроль над ситуацією.

Про атаку раніше повідомляло іранське агентство Mehr. За його даними, авіаударів по об’єкту було завдано вранці.

"Близько 10-ї ранку… об’єкти нафтопереробного заводу Лаван, розташованого на острові Лаван, зазнали боягузливого нападу ворогів", - зазначається у заяві.

Водночас у повідомленні не уточнили, хто саме здійснив атаку.