Перемирие сорвано? Иран заявил об ударах по НПЗ: появилось видео

В Иране заявили о нарушении режима прекращения огня после удара по нефтеперерабатывающему заводу на острове Лаван на юге страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на иранский телеканал Press TV.
"Нарушая соглашение о прекращении огня, американо-израильские войска обстреляли нефтеперерабатывающий завод Лаван на острове Лаван", - говорится в сообщении.
По данным иранской стороны, после атаки на месте работают спасательные службы. Группы безопасности и пожарные пытаются ликвидировать возгорание и обеспечить контроль над ситуацией.
Об атаке ранее сообщало иранское агентство Mehr. По его данным, авиаудары по объекту были нанесены утром.
"Около 10 утра... объекты нефтеперерабатывающего завода Лаван, расположенного на острове Лаван, подверглись трусливому нападению врагов", - отмечается в заявлении.
В то же время в сообщении не уточнили, кто именно совершил атаку.
Накануне американский президент Дональд Трамп заявил о готовности Соединенных Штатов к двухнедельному перемирию с Ираном при условии заключения за это время мирного соглашения.
Иранская сторона, в свою очередь, пообещала на две недели восстановить судоходство в Ормузском проливе.
В то же время в интервью Sky News Трамп сказал, что США готовы вернуться к военным действиям против Ирана, если не смогут договориться о соглашении, которое устроит Вашингтон.