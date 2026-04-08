Перемирие сорвано? Иран заявил об ударах по НПЗ: появилось видео

"Нарушая соглашение о прекращении огня, американо-израильские войска обстреляли нефтеперерабатывающий завод Лаван на острове Лаван", - говорится в сообщении.

По данным иранской стороны, после атаки на месте работают спасательные службы. Группы безопасности и пожарные пытаются ликвидировать возгорание и обеспечить контроль над ситуацией.

Об атаке ранее сообщало иранское агентство Mehr. По его данным, авиаудары по объекту были нанесены утром.

"Около 10 утра... объекты нефтеперерабатывающего завода Лаван, расположенного на острове Лаван, подверглись трусливому нападению врагов", - отмечается в заявлении.

В то же время в сообщении не уточнили, кто именно совершил атаку.