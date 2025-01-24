Перемир'я в Секторі Газа: ЦАХАЛ атакувала підозрюваних, що становили загрозу

Впродовж минулої доби ізраїльські війська діяли у відповідь на загрози у Секторі Газа. Заходи були проведені відповідно до умов угоди про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Так, у кількох районах регіону військовослужбовці ЦАХАЛу виявили підозрюваних, що наближалися до них. Солдати зробили попереджувальні постріли в бік підозрюваних і вони відступили.

У південній частині Гази було виявлено кілька озброєних осіб, які підозріло рухалися біля військ ЦАХАЛу. Військові також відкрили по них вогонь.

Крім того, ізраїльські солдати виявили озброєну особу, що діяла в будівлі у Рафаху, створюючи загрозу військам, розташованим в цьому районі відповідно до угоди про припинення вогню. Війська відкрили вогонь у бік підозрюваного, щоб усунути загрозу.

"ЦАХАЛ повністю віддана виконанню умов угоди про повернення заручників. Армія оборони Ізраїлю готова до будь-якого сценарію розвитку подій і продовжить вживати всіх необхідних заходів для запобігання будь-якій безпосередній загрозі солдатам", - йдеться у повідомленні.

Військові закликали жителів Гази дотримуватися інструкцій ЦАХАЛу й уникати наближення до військ, дислокованих в цьому районі.