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Перемир'я в Секторі Газа: ЦАХАЛ атакувала підозрюваних, що становили загрозу

П'ятниця 24 січня 2025 02:03
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Перемир'я в Секторі Газа: ЦАХАЛ атакувала підозрюваних, що становили загрозу Фото: ізраїльські військові усувають загрози безпеці в Секторі Газа (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Впродовж минулої доби ізраїльські війська діяли у відповідь на загрози у Секторі Газа. Заходи були проведені відповідно до умов угоди про припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Так, у кількох районах регіону військовослужбовці ЦАХАЛу виявили підозрюваних, що наближалися до них. Солдати зробили попереджувальні постріли в бік підозрюваних і вони відступили.

У південній частині Гази було виявлено кілька озброєних осіб, які підозріло рухалися біля військ ЦАХАЛу. Військові також відкрили по них вогонь.

Крім того, ізраїльські солдати виявили озброєну особу, що діяла в будівлі у Рафаху, створюючи загрозу військам, розташованим в цьому районі відповідно до угоди про припинення вогню. Війська відкрили вогонь у бік підозрюваного, щоб усунути загрозу.

"ЦАХАЛ повністю віддана виконанню умов угоди про повернення заручників. Армія оборони Ізраїлю готова до будь-якого сценарію розвитку подій і продовжить вживати всіх необхідних заходів для запобігання будь-якій безпосередній загрозі солдатам", - йдеться у повідомленні.

Військові закликали жителів Гази дотримуватися інструкцій ЦАХАЛу й уникати наближення до військ, дислокованих в цьому районі.

Угода про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС

Нещодавно уряд Ізраїлю та керівництво палестинського угруповання ХАМАС підписали угоду про припинення вогню й обмін заручниками.

Вона почала діяти 19 січня, коли ХАМАС звільнив перших трьох ізраїльських заручниць, а ізраїльтяни звільнили 90 палестинських ув'язнених.

21 січня армія Ізраїлю почала контртерористичну операцію у Дженіні на західному березі річки Йордан.

Того ж дня військові ЦАХАЛ відкрили вогонь по палестинцях, які загрожували військовим біля міста Рафах у Секторі Газа.

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