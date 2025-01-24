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Перемирие в Секторе Газа: ЦАХАЛ атаковала подозреваемых, которые представляли угрозу

Пятница 24 января 2025 02:03
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Перемирие в Секторе Газа: ЦАХАЛ атаковала подозреваемых, которые представляли угрозу Фото: израильские военные борются с угрозами безопасности в Секторе Газа (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За прошедшие сутки израильские войска действовали в ответ на угрозы в Секторе Газа. Мероприятия были проведены в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Так, в нескольких районах региона военнослужащие ЦАХАЛа обнаружили подозреваемых, которые приближались к ним. Солдаты предупредительно выстрелили в сторону подозреваемых и они отступили.

В южной части Газы были обнаружены несколько вооруженных лиц, которые подозрительно двигались возле войск ЦАХАЛа. Военные также открыли по ним огонь.

Кроме того, израильские солдаты обнаружили вооруженное лицо, которое действовало в здании в Рафахе, создавая угрозу войскам, расположенным в этом районе в соответствии с соглашением о прекращении огня. Войска открыли огонь в сторону подозреваемого, чтобы устранить угрозу.

"ЦАХАЛ полностью привержена выполнению условий соглашения о возвращении заложников. Армия обороны Израиля готова к любому сценарию развития событий и продолжит принимать все необходимые меры для предотвращения любой непосредственной угрозы солдатам", - говорится в сообщении.

Военные призвали жителей Газы придерживаться инструкций ЦАХАЛа и избегать приближения к войскам, которые дислоцируются в этом районе.

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС

Недавно правительство Израиля и руководство палестинской группировки ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня и обмене заложниками.

Оно начало действовать 19 января, когда ХАМАС освободил первых трех израильских заложниц, а израильтяне освободили 90 палестинских заключенных.

21 января армия Израиля начала контртеррористическую операцию в Дженине на западном берегу реки Иордан.

В тот же день военные ЦАХАЛ открыли огонь по палестинцам, которые угрожали военным вблизи города Рафах в Секторе Газа.

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