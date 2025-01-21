Армія оборони Ізраїлю відкрила вогонь по палестинцях у Секторі Газа, - ЗМІ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відкрила вогонь по палестинських підозрюваних, які "становили загрозу" військам, розміщеним у місті Рафах на півдні Сектора Газа. Невідомих осіб було ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Видання нагадало, що ізраїльські війська все ще дислоковані у Секторі Газа, незважаючи на перемир'я з ХАМАС. Військові кілька разів попереджала палестинців, щоб вони не наближалися до місць дислокації ЦАХАЛ.

За словами військових, підозрювані особи, що наблизилися до військ у Рафаху, були застрелені.

"ЦАХАЛ діє відповідно до угоди про припинення вогню і підтримує зону безпеки відповідно до угоди. Подальші подробиці з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

На поширених у соцмережах графічних кадрах видно, як палестинець потрапляє під обстріл, намагаючись відтягнути тіло підлітка, який також був застрелений. Однак невідомо, чи ці кадри справді з міста Рафах і справді є тим самим інцидентом, про який повідомляє ізраїльська армія.