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Армія оборони Ізраїлю відкрила вогонь по палестинцях у Секторі Газа, - ЗМІ

Вівторок 21 січня 2025 00:41
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Армія оборони Ізраїлю відкрила вогонь по палестинцях у Секторі Газа, - ЗМІ Фото: у місті Рафах вбито палестинців, що наблизилися до позицій Армії Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) відкрила вогонь по палестинських підозрюваних, які "становили загрозу" військам, розміщеним у місті Рафах на півдні Сектора Газа. Невідомих осіб було ліквідовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Видання нагадало, що ізраїльські війська все ще дислоковані у Секторі Газа, незважаючи на перемир'я з ХАМАС. Військові кілька разів попереджала палестинців, щоб вони не наближалися до місць дислокації ЦАХАЛ.

За словами військових, підозрювані особи, що наблизилися до військ у Рафаху, були застрелені.

"ЦАХАЛ діє відповідно до угоди про припинення вогню і підтримує зону безпеки відповідно до угоди. Подальші подробиці з'ясовуються", - йдеться у повідомленні.

На поширених у соцмережах графічних кадрах видно, як палестинець потрапляє під обстріл, намагаючись відтягнути тіло підлітка, який також був застрелений. Однак невідомо, чи ці кадри справді з міста Рафах і справді є тим самим інцидентом, про який повідомляє ізраїльська армія.

Мирна угода між Ізраїлем і ХАМАСом

За підсумками переговорів, що тривали з весни минулого року, 16 січня Ізраїль та палестинське угруповання ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та обмін заручниками.

Угода набула чинності 19 січня. Бойовики ХАМАС звільнили перших трьох заручників, а Ізраїль звільнив 90 палестинських ув'язнених.

Ізраїль запустив режим перемир'я у Секторі Газа. Також військові ЦАХАЛ почали виводити війська з міста Рафах на півдні смуги.

Раніше ізраїльська армія ліквідувала терориста ХАМАС, що брав участь у вбивствах людей під час вторгнення з Сектору Газа 7 жовтня 2023 року.

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Сектор Газа
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