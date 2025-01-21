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Ізраїль розпочав контртерористичну операцію на Західному березі річки Йордан

Вівторок 21 січня 2025 14:15
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Ізраїль розпочав контртерористичну операцію на Західному березі річки Йордан Фото: Біньямін Нетаньяху (getty images)
Автор: Наталія Кава

Ізраїль почав контртерористичну операцію "Залізна стіна" на західному березі річки Йордан у вівторок, 21 січня.

Як повідомляє РБК-Україна, про це премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху написав у Twitter.

За його словами, мета операції - "викорінення тероризму" в місті Дженіні у Палестинській автономії, що на західному березі річки Йордан. Операція проводиться під ЦАХАЛ.

"Це ще один крок на шляху до досягнення поставленої нами мети - зміцнення безпеки в Юдеї та Самарії. Ми діємо систематично і рішуче проти іранської осі скрізь, куди вона простягає свої щупальця - в Газі, Лівані, Сирії, Ємені, Іудеї та Самарії", - написав він.

Варто зауважити, що ця операція почалась після того, як Ізраїль та угруповання ХАМАС підписали угоду про припинення вогню та обопільне звільнення заручників

Угода Ізраїлю з ХАМАС і звільнення заручників

А вже 19 січня вона набула чинності.. Того ж дня бойовики ХАМАС звільнили трьох жінок-заручниць, а Ізраїль має звільнити 90 палестинських в'язнів.

Детальніше про те, чому Ізраїль та ХАМАС підписали угоду, як довго може бути перемир'я та які є нові загрози - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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