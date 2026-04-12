"Перемир'я" по-російськи: в Генштабі розповіли, скільки разів РФ порушила "тишу"

За даними Генштабу, після 16:00 і до кінця доби було зафіксовано 1723 випадки порушення режиму припинення вогню. Серед них - 25 штурмових дій, 365 обстрілів, 566 ударів дронами-камікадзе типу "Ланцет" і "Молнія", а також 767 атак FPV-дронами. При цьому ракетних ударів, застосування керованих авіабомб та дронів типу "шахед" не фіксувалося.

Станом на 07:00 12 квітня кількість порушень зросла до 2299 випадків. За ніч зафіксовано 28 штурмів, 479 обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе та 1045 атак FPV-дронами. Як і раніше, ударів ракетами та авіаційними засобами ураження не було.

"Великоднє перемир'я"

На початку квітня президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити режим припинення вогню на період великодніх свят. Водночас офіційної згоди з боку Кремля тоді не пролунало.

Вже 9 квітня Володимир Путін заявив про "великоднє перемир’я", яке мало діяти з 11 квітня 16:00 до кінця 12 квітня.