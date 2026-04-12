Війна в Україні

"Перемир'я" по-російськи: в Генштабі розповіли, скільки разів РФ порушила "тишу"

10:35 12.04.2026 Нд
2 хв
Понад дві тисячі атак за добу замість обіцяної тиші. Чим саме ворог б'є по ЗСУ та які наслідки "миру" від Путіна?
Марія Науменко
Фото: український військовий (Getty Images)

Попри заявлене Росією "великоднє перемир’я", бойові дії на фронті не припинилися. Станом на ранок 12 квітня на фронті відбулося понад 2 тисячі зіткнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: РФ атакувала швидку під час "перемир'я": троє медиків на Сумщині поранені

За даними Генштабу, після 16:00 і до кінця доби було зафіксовано 1723 випадки порушення режиму припинення вогню. Серед них - 25 штурмових дій, 365 обстрілів, 566 ударів дронами-камікадзе типу "Ланцет" і "Молнія", а також 767 атак FPV-дронами. При цьому ракетних ударів, застосування керованих авіабомб та дронів типу "шахед" не фіксувалося.

Станом на 07:00 12 квітня кількість порушень зросла до 2299 випадків. За ніч зафіксовано 28 штурмів, 479 обстрілів, 747 ударів дронами-камікадзе та 1045 атак FPV-дронами. Як і раніше, ударів ракетами та авіаційними засобами ураження не було.

"Великоднє перемир'я"

На початку квітня президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити режим припинення вогню на період великодніх свят. Водночас офіційної згоди з боку Кремля тоді не пролунало.

Вже 9 квітня Володимир Путін заявив про "великоднє перемир’я", яке мало діяти з 11 квітня 16:00 до кінця 12 квітня.

У відповідь Україна заявила про готовність до дзеркальних кроків у разі реального припинення бойових дій та закликала продовжити режим тиші і після свят.

Попри це, за даними Генерального штабу ЗСУ, після оголошення перемир’я Росія продовжила бойові дії.

