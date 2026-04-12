Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Перемирие" по-русски: в Генштабе рассказали, сколько раз РФ нарушила "тишину"

10:35 12.04.2026 Вс
2 мин
Более двух тысяч атак за сутки вместо обещанной тишины. Чем именно враг бьет по ВСУ и какие последствия "мира" от Путина?
aimg Мария Науменко
Фото: украинский военный (Getty Images)

Несмотря на заявленное Россией "пасхальное перемирие", боевые действия на фронте не прекратились. По состоянию на утро 12 апреля на фронте произошло более 2 тысяч столкновений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, после 16:00 и до конца суток было зафиксировано 1723 случая нарушения режима прекращения огня. Среди них - 25 штурмовых действий, 365 обстрелов, 566 ударов дронами-камикадзе типа "Ланцет" и "Молния", а также 767 атак FPV-дронами. При этом ракетных ударов, применения управляемых авиабомб и дронов типа "шахед" не фиксировалось.

По состоянию на 07:00 12 апреля количество нарушений возросло до 2299 случаев. За ночь зафиксировано 28 штурмов, 479 обстрелов, 747 ударов дронами-камикадзе и 1045 атак FPV-дронами. Как и раньше, ударов ракетами и авиационными средствами поражения не было.

"Пасхальное перемирие"

В начале апреля президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести режим прекращения огня на период пасхальных праздников. В то же время официального согласия со стороны Кремля тогда не прозвучало.

Уже 9 апреля Владимир Путин заявил о "пасхальном перемирии", которое должно было действовать с 11 апреля 16:00 до конца 12 апреля.

В ответ Украина заявила о готовности к зеркальным шагам в случае реального прекращения боевых действий и призвала продолжить режим тишины и после праздников.

Несмотря на это, по данным Генерального штаба ВСУ, после объявления перемирия Россия продолжила боевые действия.

