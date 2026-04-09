Перемир'я між США та Іраном тріщить по швах: Тегеран висунув нові звинувачення

Спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф заявив, що припинення вогню зі США є "нерозумним", звинувативши американську сторону в порушенні трьох із десяти вимог Тегерана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.
Перемир’я під загрозою
Двотижневе перемир’я між США, Ізраїлем та Іраном, яке мало набути чинності після більш ніж місяця війни, опинилося під загрозою зриву через значні розбіжності сторін. Тегеран стверджує, що Вашингтон порушив три з десяти умов, необхідних для припинення бойових дій.
Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про двотижневе перемир’я менш ніж за 90 хвилин до власного ультиматуму, в якому вимагав від Ірану відкрити Ормузьку протоку. Після цього оголошення фондовий ринок США зріс на 2,5%.
Розбіжності щодо умов
Усі сторони представили кардинально різні версії угоди. Зокрема:
Іран заявив, що угода дозволяє йому формалізувати практику стягнення плати з суден за прохід через Ормузьку протоку. Білий дім, своєю чергою, заявив, що Трамп виступає проти цього.
Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що перемир’я не поширюється на бойові дії проти "Хезболли" в Лівані, що суперечить заявам Пакистану (посередника в угоді) та інших країн.
Продовження війни в Лівані
Попри перемир’я, Ізраїль посилив удари по густонаселених районах Бейрута. Ліван повідомив про щонайменше 182 загиблих та сотні поранених - це найбільш кривавий день у війні з "Хезболлою". Іран у відповідь на ізраїльські атаки закрив Ормузьку протоку.
Подальші кроки
Пакистан заявив, що переговори про постійне завершення війни можуть розпочатися в Ісламабаді вже в п’ятницю. Білий дім підтвердив, що американську делегацію очолить віцепрезидент Джей Ді Венс.
Нагадаємо, війна США та Ізраїлю з Іраном тривала шість тижнів. Президент Володимир Зеленський заявив, що мир на Близькому Сході та розблокування Ормузької протоки є критичними для України, оскільки позбавлять Росію надприбутків від нафти.
За його словами, вартість "чорного золота" вже почала знижуватися, що є чітким сигналом для країни-агресора.
Напередодні адміністрація Трампа виставила Ірану ультиматум щодо протоки: США заперечують будь-які збори Тегераном грошей за прохід нафтових суден. Про це на пресконференції заявила прессекретарка Білого дому Каролін Левітт.
Однак Іран заблокував Ормузьку протоку у відповідь на масовані авіаудари Ізраїлю по об’єктах у Лівані, що передували оголошенню перемир’я.