Перемирие между США и Ираном трещит по швам: Тегеран выдвинул новые обвинения

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что прекращение огня с США является "неразумным", обвинив американскую сторону в нарушении трех из десяти требований Тегерана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Перемирие под угрозой
Двухнедельное перемирие между США, Израилем и Ираном, которое должно было вступить в силу после более чем месяца войны, оказалось под угрозой срыва из-за значительных разногласий сторон. Тегеран утверждает, что Вашингтон нарушил три из десяти условий, необходимых для прекращения боевых действий.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии менее чем за 90 минут до собственного ультиматума, в котором потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив. После этого объявления фондовый рынок США вырос на 2,5%.
Разногласия по условиям
Все стороны представили кардинально разные версии соглашения. В частности:
Иран заявил, что соглашение позволяет ему формализовать практику взимания платы с судов за проход через Ормузский пролив. Белый дом, в свою очередь, заявил, что Трамп выступает против этого.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие не распространяется на боевые действия против "Хезболлы" в Ливане, что противоречит заявлениям Пакистана (посредника в соглашении) и других стран.
Продолжение войны в Ливане
Несмотря на перемирие, Израиль усилил удары по густонаселенным районам Бейрута. Ливан сообщил о по меньшей мере 182 погибших и сотни раненых - это самый кровавый день в войне с "Хезболлой". Иран в ответ на израильские атаки закрыл Ормузский пролив.
Дальнейшие шаги
Пакистан заявил, что переговоры о постоянном завершении войны могут начаться в Исламабаде уже в пятницу. Белый дом подтвердил, что американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.
Напомним, война США и Израиля с Ираном длилась шесть недель. Президент Владимир Зеленский заявил, что мир на Ближнем Востоке и разблокирование Ормузского пролива являются критическими для Украины, поскольку лишат Россию сверхприбылей от нефти.
По его словам, стоимость "черного золота" уже начала снижаться, что является четким сигналом для страны-агрессора.
Накануне администрация Трампа выставила Ирану ультиматум по проливу: США отрицают любые сборы Тегераном денег за проход нефтяных судов. Об этом на пресс-конференции заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Однако Иран заблокировал Ормузский пролив в ответ на массированные авиаудары Израиля по объектам в Ливане, предшествовавшие объявлению перемирия.