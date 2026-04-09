Перемирие между США и Ираном трещит по швам: Тегеран выдвинул новые обвинения

02:36 09.04.2026 Чт
3 мин
Иран и Израиль по-разному прочитали соглашение. Удастся ли Джей Ди Вэнсу остановить кровь?
aimg Екатерина Коваль
Фото: Корпус стражей исламской революции (Getty Images)

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что прекращение огня с США является "неразумным", обвинив американскую сторону в нарушении трех из десяти требований Тегерана.

Перемирие под угрозой

Двухнедельное перемирие между США, Израилем и Ираном, которое должно было вступить в силу после более чем месяца войны, оказалось под угрозой срыва из-за значительных разногласий сторон. Тегеран утверждает, что Вашингтон нарушил три из десяти условий, необходимых для прекращения боевых действий.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии менее чем за 90 минут до собственного ультиматума, в котором потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив. После этого объявления фондовый рынок США вырос на 2,5%.

Разногласия по условиям

Все стороны представили кардинально разные версии соглашения. В частности:

  • Иран заявил, что соглашение позволяет ему формализовать практику взимания платы с судов за проход через Ормузский пролив. Белый дом, в свою очередь, заявил, что Трамп выступает против этого.

  • Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие не распространяется на боевые действия против "Хезболлы" в Ливане, что противоречит заявлениям Пакистана (посредника в соглашении) и других стран.

Продолжение войны в Ливане

Несмотря на перемирие, Израиль усилил удары по густонаселенным районам Бейрута. Ливан сообщил о по меньшей мере 182 погибших и сотни раненых - это самый кровавый день в войне с "Хезболлой". Иран в ответ на израильские атаки закрыл Ормузский пролив.

Дальнейшие шаги

Пакистан заявил, что переговоры о постоянном завершении войны могут начаться в Исламабаде уже в пятницу. Белый дом подтвердил, что американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.

Напомним, война США и Израиля с Ираном длилась шесть недель. Президент Владимир Зеленский заявил, что мир на Ближнем Востоке и разблокирование Ормузского пролива являются критическими для Украины, поскольку лишат Россию сверхприбылей от нефти.

По его словам, стоимость "черного золота" уже начала снижаться, что является четким сигналом для страны-агрессора.

Накануне администрация Трампа выставила Ирану ультиматум по проливу: США отрицают любые сборы Тегераном денег за проход нефтяных судов. Об этом на пресс-конференции заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Однако Иран заблокировал Ормузский пролив в ответ на массированные авиаудары Израиля по объектам в Ливане, предшествовавшие объявлению перемирия.

