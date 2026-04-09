Перемирие между США и Ираном трещит по швам: Тегеран выдвинул новые обвинения

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что прекращение огня с США является "неразумным", обвинив американскую сторону в нарушении трех из десяти требований Тегерана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Перемирие под угрозой

Двухнедельное перемирие между США, Израилем и Ираном, которое должно было вступить в силу после более чем месяца войны, оказалось под угрозой срыва из-за значительных разногласий сторон. Тегеран утверждает, что Вашингтон нарушил три из десяти условий, необходимых для прекращения боевых действий.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии менее чем за 90 минут до собственного ультиматума, в котором потребовал от Ирана открыть Ормузский пролив. После этого объявления фондовый рынок США вырос на 2,5%.

Разногласия по условиям

Все стороны представили кардинально разные версии соглашения. В частности:

Иран заявил, что соглашение позволяет ему формализовать практику взимания платы с судов за проход через Ормузский пролив. Белый дом, в свою очередь, заявил, что Трамп выступает против этого.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие не распространяется на боевые действия против "Хезболлы" в Ливане, что противоречит заявлениям Пакистана (посредника в соглашении) и других стран.

Продолжение войны в Ливане

Несмотря на перемирие, Израиль усилил удары по густонаселенным районам Бейрута. Ливан сообщил о по меньшей мере 182 погибших и сотни раненых - это самый кровавый день в войне с "Хезболлой". Иран в ответ на израильские атаки закрыл Ормузский пролив.

Дальнейшие шаги

Пакистан заявил, что переговоры о постоянном завершении войны могут начаться в Исламабаде уже в пятницу. Белый дом подтвердил, что американскую делегацию возглавит вице-президент Джей Ди Вэнс.