Перемир'я з Ліваном: що можна Єрусалиму і заборонено Бейруту

Ізраїль та Ліван офіційно домовилися про припинення вогню на десять діб за посередництва США. Режим тиші почав діяти опівночі з четверга на п'ятницю, але подробиці перемир'я стали відомі тільки зараз.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані The Jerusalem Post.
Нинішнє припинення вогню - лише перший етап. Якщо Ліван доведе здатність контролювати свої кордони, термін продовжать.
Головна умова - лише сили безпеки Лівану мають право носити зброю. Будь-яка діяльність "Хезболли" має бути обмежена. Бейрут пообіцяв вжити "значущих кроків", щоб зупинити напади бойовиків на Ізраїль.
Ізраїль погодився припинити удари по цивільних та військових об’єктах. Але є суттєве застереження: згідно з документом, Ізраїль зберігає право на самооборону. Армія може вдатись до "всіх необхідних заходів самооборони в будь-який час проти запланованих, неминучих або триваючих нападів".
Ізраїльська розвідка продовжить моніторити активність бойовиків. Будь-яка спроба підготовки удару отримає миттєву відповідь.
Адміністрація США стає головним арбітром. Вашингтон не просто спостерігає, а бере активну участь. США очолять міжнародні зусилля з допомоги Лівану. Але головна мета - безпека кордонів.
Високопоставлений ізраїльський чиновник підтвердив виданню, що Білий дім налаштований рішуче. Дональд Трамп особисто зацікавлений у роззброєнні "Хезболли". США готові використовувати власні ресурси для цього процесу.
"Трамп хоче, щоб це сталося, тому цього разу США будуть набагато більше залучені", - заявив чиновник.
Два дні тому Ізраїль та Ліван вперше за 30 років провели переговори у США. Посли обох країн зустрілись у Вашингтоні та обговорили можливість перемир'я.
Ще раніше Ізраїль заявив про намір розпочати прямі переговори з Ліваном, щоб встановити мир та роззброїти "Хезболлу".
А прем'єр Ізраїля Біньямін Нетаньягу наголосив, що перемир’я між США та Іраном не стосується бойових дій проти "Хезболли" в Лівані, і тому операції в цьому регіоні триватимуть.