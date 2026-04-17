Перемир'я з Ліваном: що можна Єрусалиму і заборонено Бейруту

Перемир'я з Ліваном: що можна Єрусалиму і заборонено Бейруту

07:57 17.04.2026 Пт
2 хв
Десятиденне припинення вогню почало діяти й стали відомі зобов'язання двох сторін
aimg Пилип Бойко
Фото: бійці ЦАХАЛу (Getty Images)

Ізраїль та Ліван офіційно домовилися про припинення вогню на десять діб за посередництва США. Режим тиші почав діяти опівночі з четверга на п'ятницю, але подробиці перемир'я стали відомі тільки зараз.

Нинішнє припинення вогню - лише перший етап. Якщо Ліван доведе здатність контролювати свої кордони, термін продовжать.

Головна умова - лише сили безпеки Лівану мають право носити зброю. Будь-яка діяльність "Хезболли" має бути обмежена. Бейрут пообіцяв вжити "значущих кроків", щоб зупинити напади бойовиків на Ізраїль.

Ізраїль погодився припинити удари по цивільних та військових об’єктах. Але є суттєве застереження: згідно з документом, Ізраїль зберігає право на самооборону. Армія може вдатись до "всіх необхідних заходів самооборони в будь-який час проти запланованих, неминучих або триваючих нападів".

Ізраїльська розвідка продовжить моніторити активність бойовиків. Будь-яка спроба підготовки удару отримає миттєву відповідь.

Роль Трампа та ресурси США

Адміністрація США стає головним арбітром. Вашингтон не просто спостерігає, а бере активну участь. США очолять міжнародні зусилля з допомоги Лівану. Але головна мета - безпека кордонів.

Високопоставлений ізраїльський чиновник підтвердив виданню, що Білий дім налаштований рішуче. Дональд Трамп особисто зацікавлений у роззброєнні "Хезболли". США готові використовувати власні ресурси для цього процесу.

"Трамп хоче, щоб це сталося, тому цього разу США будуть набагато більше залучені", - заявив чиновник.

Що передувало перемир'ю між Ліваном та Ізраїлем

Два дні тому Ізраїль та Ліван вперше за 30 років провели переговори у США. Посли обох країн зустрілись у Вашингтоні та обговорили можливість перемир'я.

Ще раніше Ізраїль заявив про намір розпочати прямі переговори з Ліваном, щоб встановити мир та роззброїти "Хезболлу".

А прем'єр Ізраїля Біньямін Нетаньягу наголосив, що перемир’я між США та Іраном не стосується бойових дій проти "Хезболли" в Лівані, і тому операції в цьому регіоні триватимуть.

