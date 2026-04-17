Перемирие с Ливаном: что можно Иерусалиму и запрещено Бейруту

Нынешнее прекращение огня - лишь первый этап. Если Ливан докажет способность контролировать свои границы, срок продлят.

Главное условие - только силы безопасности Ливана имеют право носить оружие. Любая деятельность "Хезболлы" должна быть ограничена. Бейрут пообещал предпринять "значимые шаги", чтобы остановить нападения боевиков на Израиль.

Израиль согласился прекратить удары по гражданским и военным объектам. Но есть существенная оговорка: согласно документу, Израиль сохраняет право на самооборону. Армия может прибегнуть ко "всем необходимым мерам самообороны в любое время против запланированных, неизбежных или продолжающихся нападений".

Израильская разведка продолжит мониторить активность боевиков. Любая попытка подготовки удара получит мгновенный ответ.

Роль Трампа и ресурсы США

Администрация США становится главным арбитром. Вашингтон не просто наблюдает, а принимает активное участие. США возглавят международные усилия по помощи Ливану. Но главная цель - безопасность границ.

Высокопоставленный израильский чиновник подтвердил изданию, что Белый дом настроен решительно. Дональд Трамп лично заинтересован в разоружении "Хезболлы". США готовы использовать собственные ресурсы для этого процесса.

"Трамп хочет, чтобы это произошло, поэтому на этот раз США будут гораздо больше вовлечены", - заявил чиновник.