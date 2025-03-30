Перемир'я у Чорному морі: які технології нагляду використовує Україна та союзники

Українські військові разом із союзниками уважно моніторять ситуацію в Чорному морі. Для цього є політична воля і достатньо технічних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука.

Він зазначив, що за моніторингом ситуації в Чорному морі стежать українські моряки й інші роди військ із використанням різних засобів моніторингу надводної, підводної та повітряної обстановки.

"Так само не слід забувати, що Чорне море - це не лише українсько-російське питання. Тут ще чотири країни є, три з яких - члени НАТО, і відповідно мають усі моніторингові засоби, які дозволяють викривати обстановку в повному обсязі. І знов таки, це все у рамках міжнародного права", - зазначив Плетенчук.

Крім того, за словами речника, технічних складнощів із моніторингом перемир'я у Чорному морі немає. Слідкувати за дотриманням режиму припинення вогню можливо, адже акваторія Чорного моря не така вже і велика. Єдине, що для цього потрібно - наявність політичної волі.

"Це може бути корабельна складова, повітряна компонента - в Чорному морі постійно присутні літаки, які здійснюють моніторинг обстановки. Це супутникові засоби, це насправді доволі широкий набір інструментів", - зазначив Плетенчук.