ua en ru
Нд, 30 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Перемир'я у Чорному морі: які технології нагляду використовує Україна та союзники

Неділя 30 березня 2025 07:13
UA EN RU
Перемир'я у Чорному морі: які технології нагляду використовує Україна та союзники Фото: українські військові контролюють ситуацію в Чорному морі (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Савицький

Українські військові разом із союзниками уважно моніторять ситуацію в Чорному морі. Для цього є політична воля і достатньо технічних засобів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука.

Він зазначив, що за моніторингом ситуації в Чорному морі стежать українські моряки й інші роди військ із використанням різних засобів моніторингу надводної, підводної та повітряної обстановки.

"Так само не слід забувати, що Чорне море - це не лише українсько-російське питання. Тут ще чотири країни є, три з яких - члени НАТО, і відповідно мають усі моніторингові засоби, які дозволяють викривати обстановку в повному обсязі. І знов таки, це все у рамках міжнародного права", - зазначив Плетенчук.

Крім того, за словами речника, технічних складнощів із моніторингом перемир'я у Чорному морі немає. Слідкувати за дотриманням режиму припинення вогню можливо, адже акваторія Чорного моря не така вже і велика. Єдине, що для цього потрібно - наявність політичної волі.

"Це може бути корабельна складова, повітряна компонента - в Чорному морі постійно присутні літаки, які здійснюють моніторинг обстановки. Це супутникові засоби, це насправді доволі широкий набір інструментів", - зазначив Плетенчук.

Перемир'я у Чорному морі

23-24 березня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбулися переговори делегації США з представниками України та Росії (почергово), під час яких обговорювалося припинення вогню.

За підсумками переговорів, сторони домовилися про припинення ударів по кораблях у східній частині Чорного моря та заборону використання комерційних суден у військових цілях. При цьому ЗСУ залишає право відповісти у випадку порушення домовленості росіянами.

В МЗС України уточнили, що угода про перемир'я в Чорному морі стосується цивільного судноплавства і портів, але не поширюється на російські військові кораблі.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається взяти під контроль продуктовий коридор у Чорному морі, однак ЗСУ не дозволять агресору це зробити.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Перемир'я Росії та України
NEWS
Попри атаки Росії. Венс вважає, що енергетичне перемир'я діє
Попри атаки Росії. Венс вважає, що енергетичне перемир'я діє
DAILY
Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Угода по надрах зі США: що не так з ідеєю Трампа і чим ризикує Україна