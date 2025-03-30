Перемир'я у Чорному морі: які технології нагляду використовує Україна та союзники
Українські військові разом із союзниками уважно моніторять ситуацію в Чорному морі. Для цього є політична воля і достатньо технічних засобів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука.
Він зазначив, що за моніторингом ситуації в Чорному морі стежать українські моряки й інші роди військ із використанням різних засобів моніторингу надводної, підводної та повітряної обстановки.
"Так само не слід забувати, що Чорне море - це не лише українсько-російське питання. Тут ще чотири країни є, три з яких - члени НАТО, і відповідно мають усі моніторингові засоби, які дозволяють викривати обстановку в повному обсязі. І знов таки, це все у рамках міжнародного права", - зазначив Плетенчук.
Крім того, за словами речника, технічних складнощів із моніторингом перемир'я у Чорному морі немає. Слідкувати за дотриманням режиму припинення вогню можливо, адже акваторія Чорного моря не така вже і велика. Єдине, що для цього потрібно - наявність політичної волі.
"Це може бути корабельна складова, повітряна компонента - в Чорному морі постійно присутні літаки, які здійснюють моніторинг обстановки. Це супутникові засоби, це насправді доволі широкий набір інструментів", - зазначив Плетенчук.
Перемир'я у Чорному морі
23-24 березня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) відбулися переговори делегації США з представниками України та Росії (почергово), під час яких обговорювалося припинення вогню.
За підсумками переговорів, сторони домовилися про припинення ударів по кораблях у східній частині Чорного моря та заборону використання комерційних суден у військових цілях. При цьому ЗСУ залишає право відповісти у випадку порушення домовленості росіянами.
В МЗС України уточнили, що угода про перемир'я в Чорному морі стосується цивільного судноплавства і портів, але не поширюється на російські військові кораблі.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається взяти під контроль продуктовий коридор у Чорному морі, однак ЗСУ не дозволять агресору це зробити.
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