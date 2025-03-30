Перемирие в Черном море: какие технологии надзора использует Украина и союзники
Украинские военные вместе с союзниками внимательно мониторят ситуацию в Черном море. Для этого есть политическая воля и достаточно технических средств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука.
Он отметил, что за мониторингом ситуации в Черном море следят украинские моряки и другие рода войск с использованием различных средств мониторинга надводной, подводной и воздушной обстановки.
"Так же не следует забывать, что Черное море - это не только украинско-российский вопрос. Здесь еще четыре страны есть, три из которых - члены НАТО, и соответственно имеют все мониторинговые средства, которые позволяют разоблачать обстановку в полном объеме. И опять же, это все в рамках международного права", - отметил Плетенчук.
Кроме того, по словам спикера, технических сложностей с мониторингом перемирия в Черном море нет. Следить за соблюдением режима прекращения огня возможно, ведь акватория Черного моря не такая уж и большая. Единственное, что для этого нужно - наличие политической воли.
"Это может быть корабельная составляющая, воздушная компонента - в Черном море постоянно присутствуют самолеты, которые осуществляют мониторинг обстановки. Это спутниковые средства, это на самом деле довольно широкий набор инструментов", - отметил Плетенчук.
Перемирие в Черном море
23-24 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись переговоры делегации США с представителями Украины и России (по очереди) о прекращение огня.
По итогам разговоров, стороны договорились о прекращении ударов по кораблям в восточной части Черного моря и запрете использования коммерческих судов в военных целях. При этом ВСУ оставляет право ответить в случае нарушения договоренности россиянами.
В МИД Украины уточнили, что соглашение о перемирии в Черном море касается гражданского судоходства и портов, но не распространяется на российские военные корабли.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия пытается взять под контроль продуктовый коридор в Черном море, однако ВСУ не позволят агрессору это сделать.
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