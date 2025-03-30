Перемирие в Черном море: какие технологии надзора использует Украина и союзники

Украинские военные вместе с союзниками внимательно мониторят ситуацию в Черном море. Для этого есть политическая воля и достаточно технических средств.

Он отметил, что за мониторингом ситуации в Черном море следят украинские моряки и другие рода войск с использованием различных средств мониторинга надводной, подводной и воздушной обстановки.

"Так же не следует забывать, что Черное море - это не только украинско-российский вопрос. Здесь еще четыре страны есть, три из которых - члены НАТО, и соответственно имеют все мониторинговые средства, которые позволяют разоблачать обстановку в полном объеме. И опять же, это все в рамках международного права", - отметил Плетенчук.

Кроме того, по словам спикера, технических сложностей с мониторингом перемирия в Черном море нет. Следить за соблюдением режима прекращения огня возможно, ведь акватория Черного моря не такая уж и большая. Единственное, что для этого нужно - наличие политической воли.

"Это может быть корабельная составляющая, воздушная компонента - в Черном море постоянно присутствуют самолеты, которые осуществляют мониторинг обстановки. Это спутниковые средства, это на самом деле довольно широкий набор инструментов", - отметил Плетенчук.