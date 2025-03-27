Угода про морське перемир'я не стосується військових кораблів Росії, - МЗС
Угода про перемир'я між Росією та Україною в Чорному морі стосується цивільного судноплавства та портів. Однак вона не поширюється на російські військові кораблі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого під час брифінгу.
"На зустрічі в Саудівській Аравії Україні й США погодили припинення вогню в Чорному морі. Воно стосується, як ми переконані з наших розмов з американською стороною, і цивільного судноплавства, і портів, це дуже важливо. І що теж дуже важливо, ця домовленість не розповсюджується на російські військові кораблі", - пояснив речник МЗС.
Він зауважив, що переміщення Росією військових кораблів за межі східної частини Чорного моря буде розцінюватися як порушення зобов'язання забезпечення вільного судноплавства і як загроза національній безпеці України.
"В такому разі Україна буде мати повне право на самозахист. Це вже заявлялося, але це важливо повторити", - наголосив він.
Припинення ударів по цивільних суднах і портах
Тихий наголосив, що в угоді йдеться про припинення ударів по цивільних суднах і портах.
"Під портами ми розуміємо всі українські порти усього Чорноморського регіону. Це не лише порти Одеси, а й порти на річках, які впадають в Чорне море. Ми побачимо в наступні дні та тижні, чи Росія дотримується припинення ударів по портовій інфраструктурі", - пояснив речник.
Перемир'я між Україною та РФ
Зауважимо, що 23-24 березня в Ер-Ріяді США провели кілька переговорів окремо з представниками України та Росії. Основною темою яких було припинення вогню.
США повідомили про досягнення угод з обома сторонами, спрямованих на забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі, виключення використання сили та запобігання залученню комерційних суден до військових дій.
Україна також підтвердила, що обговорювалося питання безпеки судноплавства та захисту портової інфраструктури.
Тим часом Росія представила власну заяву після переговорів у Саудівській Аравії. За словами Москви положення щодо безпеки в Чорному морі набудуть чинності лише після зняття санкцій із російських виробників і експортерів продовольства.
Більше про підсумки переговорів в Ер-Ріяді - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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