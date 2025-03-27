Угода про морське перемир'я не стосується військових кораблів Росії, - МЗС

"На зустрічі в Саудівській Аравії Україні й США погодили припинення вогню в Чорному морі. Воно стосується, як ми переконані з наших розмов з американською стороною, і цивільного судноплавства, і портів, це дуже важливо. І що теж дуже важливо, ця домовленість не розповсюджується на російські військові кораблі", - пояснив речник МЗС.

Він зауважив, що переміщення Росією військових кораблів за межі східної частини Чорного моря буде розцінюватися як порушення зобов'язання забезпечення вільного судноплавства і як загроза національній безпеці України.

"В такому разі Україна буде мати повне право на самозахист. Це вже заявлялося, але це важливо повторити", - наголосив він.

Припинення ударів по цивільних суднах і портах

Тихий наголосив, що в угоді йдеться про припинення ударів по цивільних суднах і портах.

"Під портами ми розуміємо всі українські порти усього Чорноморського регіону. Це не лише порти Одеси, а й порти на річках, які впадають в Чорне море. Ми побачимо в наступні дні та тижні, чи Росія дотримується припинення ударів по портовій інфраструктурі", - пояснив речник.