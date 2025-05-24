"Перекладали 4 мовами": Кислиця розповів подробиці перемовин у Стамбулі

Під час перемовин у Стамбулі між Україною та Росією було організовано переклад одразу чотирма мовами. Завдяки цьому всі учасники змогли ефективно комунікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови МЗС Сергія Кислиці в ефірі телемарафону.

"До честі турецької сторони, яка організовувала перемовини - вони були правильно організовані навіть з точки зору географії кімнати... Між нами й росіянами була достатня відстань. І, повертаючись до мови, був організований дуже якісний переклад - був переклад українською, російською, турецькою і, здається, англійською. І ми використовували й англійську, і українську - росіяни говорили російською", - розповів Кислиця.

За його словами, за організацію перекладу слід завдячувати турецькій стороні, яка відповідала за організацію цієї зустрічі.

Перший заступник міністра закордонних справ України розповів подробиці перемовин української та російської делегацій у Стамбул.

Переговори України та Росії в Стамбулі

Зауважимо, що 15 травня мала відбутись зустріч українського президента Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, однак попри домовленість, останній, на відміну від Зеленського, так і не прибув до Туреччини.

Проте, навіть попри відсутність Путіна на переговорах, зустріч української та російської делегацій все ж відбулась, просто на нижчих дипломатичних рівнях.

Вже 16 травня в Стамбулі відбулась зустріч, яка стала першим прямим контактом між країнами за три роки.

Дізнатись детальніше про переговори, можна в матеріалі РБК-Україна.

Новий раунд переговорів

Зауважимо, що днями президент Зеленський заявив, що Україна вже обговорює з партнерами можливість проведення нового раунду переговорів.

За його словами, зараз для такої зустрічі розглядають три локації: Стамбул, Ватикан або Швейцарію.

Зауважимо, що нещодавно у Зеленського розповіли про найактивніші країни Європи в питанні мирного процесу.

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