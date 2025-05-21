У Зеленського назвали найактивніші країни Європи в питанні мирного процесу
В Офісі президента України виокремили сім європейських країн, які найбільш залучені у питання щодо мирного процесу і переговорів про припинення військової агресії з боку РФ.
Як передає РБК-Україна, про це заявив заступник керівника ОП Ігор Брусило в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".
За словами чиновника, серед таких найактивніших учасників у Європі щодо мирного процесу в Україні є:
- Велика Британія,
- Франція,
- Німеччина,
- Італія,
- Фінляндія,
- Норвегія,
- Польща.
При цьому заступник глави Офісу президента висловив припущення, що у данному переліку європейських країн він міг "когось не згадати".
Також Брусило наголосив на готовності президента Володимира Зеленського до мирних переговорів "у будь-якому форматі".
"Один на один із (російським диктатором Володимиром) Путіним, з (президентом США Дональдом)Трампом, або у форматі "трійки". Головне - досягти справедливого, сталого миру", - сказав чиновник.
Крім того, Брусило розповів, що після телефонної розмови Трампа з Путіним "усе рухається" в напрямку переговорного процесу.
Заступник керівника ОП звернув увагу, що нещодавній візит українського президента до Ватикану не обмежився лише аудієнцією з Папою Римським Левом XVII.
Так, зауважив Брусило, глава держави також провів зустрічі з прем'єр-міністрами Канади та Австралії Марком Карні та Ентоні Албенізі, а також з президентом Швейцарії Карін Келлер-Зуттер
Чиновник додав, що Швейцарія "розглядається як один із можливих нейтральних майданчиків для переговорів".
Питання щодо наступного раунду переговорів між Україною та РФ
Нагадаємо, 16 травня у Туреччині в Стамбулі відбулись перші за довгий час прямі переговори між Україною та Росією. На зустрічі делегація від Москви озвучила максималістичні вимоги. За даними ЗМІ, представники Кремля вимагали:
- "нейтралітету" України,
- відмова він репарацій,
- прав російськомовних,
- "визнання" окупації українських територій,
- відвід української армії з низки областей України для негайного припинення вогню.
Так, російська сторона фактично відмовилася погоджувати 30-денне перемир'я, яке було, зокрема, ініціативою з боку Вашингтона, і на що близько двох місяців тому Київ дав свою згоду. Делегації від РФ та України лише домовилися про обмін військовополоненими у форматі тисяча на тисячу осіб.
Як розповів нещодавно президент Володимир Зеленський, Україна наразі обговорює з партнерами можливість нових переговорів з Росією. Глава держави зауважив, що у якості локації для цього розглядають три країни: Туреччина, Ватикан та Швейцарія.
У ніч проти 21 травня стало відомо, що Папа Римський Лев XIV заявив прем'єр-міністру Італії Джорджії Мелоні, що готовий до проведення у Ватикані наступного раунду переговорів між українською та російською сторонами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.