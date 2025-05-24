"Переводили на 4 языка": Кислица рассказал подробности переговоров в Стамбуле

Во время переговоров в Стамбуле между Украиной и Россией был организован перевод сразу на четыре языка. Благодаря этому все участники смогли эффективно коммуницировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого заместителя главы МИД Сергея Кислицы в эфире телемарафона.

"К чести турецкой стороны, которая организовывала переговоры - они были правильно организованы даже с точки зрения географии комнаты... Между нами и россиянами было достаточное расстояние. И, возвращаясь к языку, был организован очень качественный перевод - был перевод на украинском, русском, турецком и, кажется, на английском. И мы использовали и английский, и украинский - россияне говорили на русском", - рассказал Кислица.

По его словам, за организацию перевода следует благодарить турецкую сторону, которая отвечала за организацию этой встречи.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины рассказал подробности переговоров украинской и российской делегаций в Стамбуле.

Переговоры Украины и России в Стамбуле

Заметим, что 15 мая должна была состояться встреча украинского президента Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, однако несмотря на договоренность, последний, в отличие от Зеленского, так и не прибыл в Турцию.

Однако, даже несмотря на отсутствие Путина на переговорах, встреча украинской и российской делегаций все же состоялась, просто на низших дипломатических уровнях.

Уже 16 мая в Стамбуле состоялась встреча, которая стала первым прямым контактом между странами за три года.

Узнать подробнее о переговорах, можно в материале РБК-Украина.

Новый раунд переговоров

Заметим, что на днях президент Зеленский заявил, что Украина уже обсуждает с партнерами возможность проведения нового раунда переговоров.

По его словам, сейчас для такой встречи рассматривают три локации: Стамбул, Ватикан или Швейцарию.

Заметим, что недавно у Зеленского рассказали о самых активных странах Европы в вопросе мирного процесса.

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