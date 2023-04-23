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Не переказуйте пропаганду РФ. У Зеленського відреагували на скандальну заяву китайського посла

Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Офісі президента здивовані заявою посла Китаю у Франції щодо суверенітету колишніх радянських республік, адже КНР педантично ставиться до своєї історії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка.

Він підкреслив, що усі пострадянські держави мають чіткий суверенний статус, який зафіксовано у міжнародному праві, крім Росії, яка обманним шляхом посіла місце в Радбезі ООН.

"Дивно чути від представника країни, що педантично ставиться до своєї тисячолітньої історії, абсурдну версію "історії Криму". Хочете бути великим політичним гравцем - не переказуйте пропаганду російських аутсайдерів", - додав Подоляк.

Нагадаємо, китайський посол в Франції Лу Шайе заявив, що пострадянські республіки нібито не мають статусу у міжнародному праві.

Посол України у Франції Вадим Омельченко зазначив, що Лу Шайе не знає географії, або ж його позиція йде всупереч позиції Китаю.

На скандальну заяву посла КНР також відреагували у Литві, Латвії та Естонії.

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КитайОфіс президентаМихайло Подоляк