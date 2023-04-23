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Не пересказывайте пропаганду РФ. У Зеленского отреагировали на скандальное заявление китайского посла

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Офисе президента удивлены заявлением посла Китая во Франции по поводу суверенитета бывших советских республик, ведь КНР щепетильно относится к своей истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка.

Он подчеркнул, что все постсоветские государства имеют четкий суверенный статус, зафиксированный в международном праве, кроме России, которая обманным путем заняла место в Совбезе ООН.

"Странно слышать от представителя страны, которая щепетильно относится к своей тысячелетней истории, абсурдную версию "истории Крыма". Хотите быть большим политическим игроком - не пересказывайте пропаганду российских аутсайдеров", - добавил Подоляк.

Напомним, китайский посол во Франции Лу Шайе заявил, что постсоветские республики якобы не имеют статуса в международном праве.

Посол Украины во Франции Вадим Омельченко отметил, что Лу Шайе не знает географии, или же его позиция идет вопреки позиции Китая.

На скандальное заявление посла КНР также отреагировали в Литве, Латвии и Эстонии.

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КитайОфис президентаМихаил Подоляк