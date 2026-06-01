Банкіри оновили рейтинг головних загроз: війна вже не єдина проблема фінансового сектору

Фінансовий сектор України демонструє стійкість, проте банкіри оновили перелік системних ризиків. Хоча війна залишається головною загрозою, у травні 2026 року друге місце серед викликів вперше посіла динаміка світових цін на сировинні товари.

Головне:

Фінансовий сектор восьме опитування поспіль оцінюється як стійкий до значних негативних подій.

Більшість учасників ринку вважають поточний стан сектору задовільним або добрим.

Майже 88% респондентів не очікують суттєвих змін упродовж наступних шести місяців.

Війна залишається головним системним ризиком для фінансової системи.

Другим за значущістю ризиком вперше стала динаміка світових цін на сировинні товари.

Схильність фінансових установ до ризику за останні пів року дещо зросла.

Фінансовий сектор зберігає стійкість

За результатами опитування, фінансовий сектор України залишається стійким до значних негативних подій. Це вже восьме опитування поспіль, починаючи з листопада 2022 року, в якому респонденти оцінюють його стійкість як середню або високу.

Баланс відповідей щодо стійкості досяг одного з найкращих показників за весь період проведення дослідження. Водночас жоден із опитаних не повідомив про дуже низький рівень стійкості фінансової системи.

Більшість керівників банків, страхових та інвестиційних компаній також назвали поточний стан сектору задовільним або добрим. Проте частка негативних оцінок порівняно з попереднім опитуванням дещо зросла.

Чого очікують банки та фінансові компанії

Дві третини респондентів зазначили, що за останні шість місяців стан фінансового сектору практично не змінився. Ще третина опитаних вважає, що ситуація покращилася.

Водночас майже 88% учасників дослідження не прогнозують суттєвих змін протягом найближчого півріччя. Загальний рівень ризику для фінансової системи вони оцінюють як середній або помірно високий.

Також понад чверть респондентів повідомили про зростання готовності фінансових установ брати на себе ризики. Водночас дві третини опитаних заявили, що їхній ризик-апетит залишився незмінним.

Які ризики найбільше турбують ринок

Війна з Росією продовжує залишатися головним джерелом системних ризиків для фінансового сектору.

Однак вперше за весь період проведення дослідження на друге місце серед найбільших загроз вийшов ризик, пов’язаний із коливанням світових цін на сировинні товари.

Також до десятки найбільших ризиків стабільно входить якість законодавства та податкової системи. Цей фактор залишається серед ключових викликів для фінансового ринку з кінця 2023 року.

Водночас ризик, пов’язаний із якістю людського капіталу у фінансовому секторі, дещо знизився у рейтингу загроз. Якщо раніше він входив до п’ятірки найбільших ризиків, то тепер посідає сьоме місце.

Як проводилося опитування

Опитування про системні ризики фінансового сектору Національний банк проводить двічі на рік. Воно покликане оцінити, як найбільші банки та небанківські фінансові установи сприймають поточні й потенційні ризики для фінансової системи.

Дослідження тривало з 5 до 20 травня 2026 року. У ньому взяли участь керівники 21 банку, 10 страхових компаній та двох інвестиційних компаній.

У Нацбанку наголошують, що результати опитування відображають бачення самих учасників ринку і можуть не збігатися з офіційною оцінкою ризиків фінансової системи, яку здійснює регулятор.