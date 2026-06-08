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Переводы с карты на карту: какие лимиты действуют в Украине и как их увеличить

15:20 08.06.2026 Пн
3 мин
Для отдельных клиентов доступно повышение установленных ограничений на переводы
aimg Анастасия Мацепа
Переводы с карты на карту: какие лимиты действуют в Украине и как их увеличить Фото: украинцам напомнили о лимитах на переводы между картами и счетами (РБК-Украина)
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Банковские ограничения на переводы между картами и по реквизитам IBAN для большинства клиентов составляют 100 тыс. грн в месяц. Однако, если ваши финансовые потребности выше установленного лимита, его можно официально увеличить.

Какие документы для подтверждения дохода принимает ПриватБанк и как пройти процедуру их подачи - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Стандартный лимит: 100 000 грн или 200 переводов в месяц (для определенных категорий - 50 000 грн).
  • Что учитывается: Переводы с карты на карту и платежи по реквизитам IBAN.
  • Что не учитывается: Переводы между собственными картами.
  • Как увеличить: Нужно официально подтвердить доход, превышающий установленный лимит.
  • Документы: Справка ОК-7 (о зарплате), декларация ФЛП, протоколы собрания о дивидендах или документы о получении наследства/продаже имущества.
  • Важно: Фото выписок из других банков или документы, удостоверяющие личность (паспорт, ИНН), банк не принимает.

В ПриватБанке напомнили о действующих лимитах на переводы между картами и счетами физических лиц в Украине. В банке объясняют, что такие ограничения помогают обеспечить прозрачность финансовых операций, противодействовать отмыванию средств и финансированию незаконной деятельности, а также приближать украинскую финансовую систему к европейским стандартам.

Какие лимиты установлены для отправителей

Для большинства клиентов лимит на отправку средств составляет 100 тысяч гривен или 200 переводов в месяц.

Для отдельных категорий пользователей действует ограничение в 50 тысяч гривен в месяц.

В лимит также засчитываются переводы с карты на карту и по реквизитам IBAN, но не учитываются переводы между собственными счетами.

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Как увеличить лимит на переводы

Клиенты могут обратиться в банк для пересмотра лимитов, если их официальный доход превышает установленные ограничения.

Для подтверждения доходов могут понадобиться:

  • справка о заработной плате (в частности форма ОК-7);
  • документы, подтверждающие деятельность ФЛП;
  • документы о получении дивидендов;
  • налоговые декларации;
  • договоры дарения или документы о наследстве;
  • документы о продаже имущества;
  • подтверждение инвестиционных доходов;
  • документы о получении грантов или благотворительной помощи.

В банке отмечают, что фото или скриншоты выписок из других банков, а также паспорт или идентификационный код не могут использоваться в качестве подтверждения дохода.

Каких правил советуют придерживаться клиентам

После увеличения лимита банк рекомендует использовать переводы только для собственных нужд, хранить документы о происхождении и использовании средств, не передавать свои карты третьим лицам и избегать проведения операций по просьбе неизвестных лиц.

Отдельно волонтерам напомнили, что средства, собранные на благотворительные нужды, нельзя использовать для личных расходов или азартных игр. В случае нарушения этих требований лимит может быть пересмотрен или уменьшен.

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Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

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