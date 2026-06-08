Переводы с карты на карту: какие лимиты действуют в Украине и как их увеличить
Банковские ограничения на переводы между картами и по реквизитам IBAN для большинства клиентов составляют 100 тыс. грн в месяц. Однако, если ваши финансовые потребности выше установленного лимита, его можно официально увеличить.
Какие документы для подтверждения дохода принимает ПриватБанк и как пройти процедуру их подачи - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Стандартный лимит: 100 000 грн или 200 переводов в месяц (для определенных категорий - 50 000 грн).
- Что учитывается: Переводы с карты на карту и платежи по реквизитам IBAN.
- Что не учитывается: Переводы между собственными картами.
- Как увеличить: Нужно официально подтвердить доход, превышающий установленный лимит.
- Документы: Справка ОК-7 (о зарплате), декларация ФЛП, протоколы собрания о дивидендах или документы о получении наследства/продаже имущества.
- Важно: Фото выписок из других банков или документы, удостоверяющие личность (паспорт, ИНН), банк не принимает.
В ПриватБанке напомнили о действующих лимитах на переводы между картами и счетами физических лиц в Украине. В банке объясняют, что такие ограничения помогают обеспечить прозрачность финансовых операций, противодействовать отмыванию средств и финансированию незаконной деятельности, а также приближать украинскую финансовую систему к европейским стандартам.
Какие лимиты установлены для отправителей
Для большинства клиентов лимит на отправку средств составляет 100 тысяч гривен или 200 переводов в месяц.
Для отдельных категорий пользователей действует ограничение в 50 тысяч гривен в месяц.
В лимит также засчитываются переводы с карты на карту и по реквизитам IBAN, но не учитываются переводы между собственными счетами.
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Как увеличить лимит на переводы
Клиенты могут обратиться в банк для пересмотра лимитов, если их официальный доход превышает установленные ограничения.
Для подтверждения доходов могут понадобиться:
- справка о заработной плате (в частности форма ОК-7);
- документы, подтверждающие деятельность ФЛП;
- документы о получении дивидендов;
- налоговые декларации;
- договоры дарения или документы о наследстве;
- документы о продаже имущества;
- подтверждение инвестиционных доходов;
- документы о получении грантов или благотворительной помощи.
В банке отмечают, что фото или скриншоты выписок из других банков, а также паспорт или идентификационный код не могут использоваться в качестве подтверждения дохода.
Каких правил советуют придерживаться клиентам
После увеличения лимита банк рекомендует использовать переводы только для собственных нужд, хранить документы о происхождении и использовании средств, не передавать свои карты третьим лицам и избегать проведения операций по просьбе неизвестных лиц.
Отдельно волонтерам напомнили, что средства, собранные на благотворительные нужды, нельзя использовать для личных расходов или азартных игр. В случае нарушения этих требований лимит может быть пересмотрен или уменьшен.
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