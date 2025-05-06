"Перехопили ініціативу": Сирський розповів про бої під Покровськом

Сили оборони стабілізували ситуацію на Покровському напрямку Донецької області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський написав у своєму Telegram.
"Покровський напрямок - одна з найскладніших ділянок фронту російсько-української війни", - написав Сирьский.
За його словами, воїни Сил оборони змогли стабілізувати ситуацію у цій операційній зоні на Донеччині та подекуди перехопити тактичну ініціативу.
Також Сирський, під час робочої поїздки у війська, нагородив військовослужбовців 425-го полку почесними відзнаками Головнокомандувача.
Раніше військові експерти розповідали РБК-Україна деталі щодо ситуації на Покровському напрямку. За їх словами, російська армія на цьому напрямку зупинилась. Детальніше про ситуацію, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Пізніше стало відомо, українським військовим вдалось покращити ситуацію в районі Покровська.
А ось командир дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади НГУ Віталій Литвин розповів, що російські війська посилили свої штурми на біля Воздвиженки, щоб вийти на трасу Покровськ-Костянтинівка. Вони хочуть просунутись до Дніпропетровської області.
При цьому президент України Володимир Зеленський заявляв, що на Покровському напрямку є особливо хороші результати. Детально про це читайте у матеріалі РБК-Україна.
За даними Генштабу, минулої доби на Покровському напрямку захисники зупинили 78 атак агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка
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