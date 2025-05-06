"Перехватили инициативу": Сырский рассказал о боях под Покровском

Силы обороны стабилизировали ситуацию на Покровском направлении Донецкой области.
Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сирский написал в своем Telegram.
"Покровское направление - один из самых сложных участков фронта российско-украинской войны", - написал Сирьский.
По его словам, воины Сил обороны смогли стабилизировать ситуацию в этой операционной зоне в Донецкой области и кое-где перехватить тактическую инициативу.
Также Сирский, во время рабочей поездки в войска, наградил военнослужащих 425-го полка почетными наградами Главнокомандующего.
Ранее военные эксперты рассказывали РБК-Украина детали относительно ситуации на Покровском направлении. По их словам, российская армия на этом направлении остановилась. Подробнее о ситуации, можно узнать в материале РБК-Украина.
Позже стало известно, украинским военным удалось улучшить ситуацию в районе Покровска.
А вот командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады НГУ Виталий Литвин рассказал, что российские войска усилили свои штурмы на возле Воздвиженки, чтобы выйти на трассу Покровск-Константиновка. Они хотят продвинуться в Днепропетровскую область.
При этом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что на Покровском направлении есть особенно хорошие результаты. Подробно об этом читайте в материале РБК-Украина.
По данным Генштаба, за прошедшие сутки на Покровском направлении защитники остановили 78 атак агрессора в районах населенных пунктов Сухая Балка, Старая Николаевка, Водяное Второе, Новоторецкое, Шевченко, Удачное, Успеновка, Троицкое, Котляровка, Богдановка и Андреевка
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