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На Покровському напрямку є особливо хороші результати, - Зеленський

Неділя 27 квітня 2025 21:52
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На Покровському напрямку є особливо хороші результати, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Едуард Ткач

На фронті на Покровському напрямку українські військові мають "особливо хороші результати".

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

Він поінформував, що сьогодні від головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського було вже кілька доповідей щодо ситуації на фронті.

"Покровський, всі напрямки в Донецькій області, я хочу подякувати нашим воїнам за стійкість. Просто молодці. Особливо хороші результати у Третьої бригади оперативного призначення Національної гвардії на Покровському напрямку. Наші позиції тримаємо сильними, щоб були всі можливості для правильної дипломатії.", - розповів президент.

Також Зеленський знову підтвердив, що Сили оборони України продовжують виконувати завдання на території Курської та Бєлгородської областей.

"Зберігаємо нашу присутність на території Росії", - сказав глава держави.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що станом на середину сьогоднішнього дня, на фронті відбулося 69 боїв. Найбільша кількість штурмів РФ, а саме 22 - були на Покровському напрямку.

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