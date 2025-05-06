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Фронт під Покровськом під тиском: Генштаб оновив мапу бойових дій

Вівторок 06 травня 2025 08:35
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Фронт під Покровськом під тиском: Генштаб оновив мапу бойових дій Ілюстративне фото: Генштаб оновив мапу бойових дій 6 травня (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Протягом минулої доби вздовж всієї лінії фронту було зафіксовано 200 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається покровський напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 80 авіаударів, використавши при цьому дві ракети та скинувши 175 КАБ. Крім цього, здійснив понад 6100 обстрілів, з них 113 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 3344 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів:

  • Ворожба, Іскрисківщина, Миропілля, Білопілля Сумської області; Золочів, Козача Лопань, Підлиман Харківської області;
  • Шевченко Перше, Нова Полтавка, Сухий Яр, Покровськ, Котлине, Удачне, Олександроград, Новопіль, Зелене Поле Донецької області;
  • Малинівка, Темирівка, Залізничне, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське Запорізької області.

Ситуація на фронтах

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення в районі населеного пункту Вовчанськ.
Фронт під Покровськом під тиском: Генштаб оновив мапу бойових дій
На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районі Загризового та в бік Новоосинового і Глушківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 31 раз. Намагався просунутися уперед неподалік населених пунктів Греківка, Новомихайлівка, Нове, Колодязі, Мирне, Торське та в напрямку Зеленої Долини.

На Краматорському напрямку наші оборонці відбили чотири атаки противника в районі Часового Яру, Курдюмівки та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак в районах Торецька та Озарянівки.
Фронт під Покровськом під тиском: Генштаб оновив мапу бойових дій
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 78 атак агресора у районах населених пунктів Суха Балка, Стара Миколаївка, Водяне Друге, Новоторецьке, Шевченко, Удачне, Успенівка, Троїцьке, Котлярівка, Богданівка та Андріївка.
Фронт під Покровськом під тиском: Генштаб оновив мапу бойових дій
На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 24 ворожих штурми в районах населених пунктів Новопіль, Новосілка, Привільне, Комар та в бік Одрадного.
Фронт під Покровськом під тиском: Генштаб оновив мапу бойових дій
Противник також сім разів атакував позиції наших захисників в районі Високого на Гуляйпільському напрямку.
Фронт під Покровськом під тиском: Генштаб оновив мапу бойових дій
На Оріхівському напрямку, поблизу Степового, Малих Щербаків, Кам’янського та в бік Новоандріївки і Новоданилівки, загарбники здійснили 14 атак на позиції наших захисників.
Фронт під Покровськом під тиском: Генштаб оновив мапу бойових дій
На Сіверському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
Фронт під Покровськом під тиском: Генштаб оновив мапу бойових дій
На Курському напрямку минулої доби наші воїни відбили 18 атак противника. Ворог завдав 330 артилерійських обстрілів, з них вісім — із реактивних систем залпового вогню; здійснив 12 авіаційних ударів, скинувши 27 КАБ.
Фронт під Покровськом під тиском: Генштаб оновив мапу бойових дій
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Втрати ворога

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 24 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, два пункти управління, п’ять засобів ракетних військ і артилерії, два засоби ППО та чотири інших важливих об’єкти противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1430 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, п’ять бойових броньованих машин, 61 артилерійську систему, одну РСЗВ, 145 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 103 одиниці автомобільної та три одиниці спеціальної техніки окупантів.

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