Головна » Новини » Війна в Україні

Винищувачі F-16 та Mirage-2000 перехопили та збили 10 ракет під час атаки, - ПС ЗСУ

Україна, Середа 19 листопада 2025 12:41
Винищувачі F-16 та Mirage-2000 перехопили та збили 10 ракет під час атаки, - ПС ЗСУ Фото: українські винищувачі F-16 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Винищувачі F-16 та Mirage 2000, передані західними партнерами Україні, дуже добре проявляють себе у небі. Зокрема під час атаки росіян 19 листопада вони збили щонайменше 10 крилатих ракет ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Повітряних сил Збройних сил України.

В Повітряних силах нагадали, що літаки F-16 з'явилися на озброєнні ЗСУ в серпні 2024 року. З цього моменту тільки американські винищувачі перехопили та знищили понад 1300 ворожих повітряних цілей.

"Зокрема, під час відбиття сьогоднішнього удару пілотами F-16 та Mirage 2000 перехоплено та збито щонайменше 10 ворожих крилатих ракет", - зазначили в ПС.

Також F-16 під час місій з авіаційної підтримки наземних військ багато разів завдавали ударів по російських окупантах на фронті. Було уражено понад 300 наземних цілей, знищено сотні одиниць техніки, а також командні пункти, пункти управління БпЛА, склади боєприпасів та логістичні об'єкти росіян.

"Пілоти F-16 та наземний авіаційний персонал щодоби працюють в надзвичайно складних екстремальних умовах. І єдине, що зараз на думці кожного - безперебійне і своєчасне постачання авіаційних засобів ураження від західних партнерів. Бо без достатньої кількості бомб та ракет F-16 не допоможе перемогти ворога!

Ракетна атака 19 листопада: що відомо

Нагадаємо, що росіяни в ніч на 19 листопада запустили по Україні 48 ракет та 470 дронів різних типів. Удар окупантів прийшовся на енергетику та цивільну інфраструктуру. В Тернополі внаслідок пошкодження кількох багатоповерхових будинків загинуло 16 та поранено 64 людей.

Також багато постраждалих у Харкові, є поранені на Львівщині та в Івано-Франківській області. В ПС ЗСУ припустили, що окупанти зруйнували один з будинків у Тернополі ракетою Х-101.

Детальніше про наслідки масованої атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.

F-16 Повітряні сили України Війна в Україні
