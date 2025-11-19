ua en ru
Истребители F-16 и Mirage-2000 перехватили и сбили 10 ракет во время атаки, - ВС ВСУ

Украина, Среда 19 ноября 2025 12:41
Истребители F-16 и Mirage-2000 перехватили и сбили 10 ракет во время атаки, - ВС ВСУ Фото: украинские истребители F-16 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Истребители F-16 и Mirage 2000, переданные западными партнерами Украине, очень хорошо проявляют себя в небе. В частности во время атаки россиян 19 ноября они сбили по меньшей мере 10 крылатых ракет врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

В Воздушных силах напомнили, что самолеты F-16 появились на вооружении ВСУ в августе 2024 года. С этого момента только американские истребители перехватили и уничтожили более 1300 вражеских воздушных целей.

"В частности, во время отражения сегодняшнего удара пилотами F-16 и Mirage 2000 перехвачено и сбито не менее 10 вражеских крылатых ракет", - отметили в ВС.

Также F-16 во время миссий по авиационной поддержке наземных войск много раз наносили удары по российским оккупантам на фронте. Было поражено более 300 наземных целей, уничтожено сотни единиц техники, а также командные пункты, пункты управления БпЛА, склады боеприпасов и логистические объекты россиян.

"Пилоты F-16 и наземный авиационный персонал ежесуточно работают в чрезвычайно сложных экстремальных условиях. И единственное, что сейчас на уме каждого - бесперебойное и своевременное снабжение авиационных средств поражения от западных партнеров. Потому что без достаточного количества бомб и ракет F-16 не поможет победить врага!

Ракетная атака 19 ноября: что известно

Напомним, что россияне в ночь на 19 ноября запустили по Украине 48 ракет и 470 дронов различных типов. Удар оккупантов пришелся на энергетику и гражданскую инфраструктуру. В Тернополе в результате повреждения нескольких многоэтажных домов погибли 16 и ранены 64 человека.

Также много пострадавших в Харькове, есть раненые на Львовщине и в Ивано-Франковской области. В ВС ВСУ предположили, что оккупанты разрушили один из домов в Тернополе ракетой Х-101.

Подробнее о последствиях массированной атаки РФ - в материале РБК-Украина.

