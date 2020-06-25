Переход к росту: что происходит с курсом доллара 25 июня

В обменных пунктах Украины сегодня, 25 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 8 копеек до 26,81 гривен за доллар. Курс евро снизился на 5 копеек до 30,12 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,59 (26,53 - 24 июня), продажи - 26,81 (26,73 - 24 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,67 (29,72 - 24 июня), продажи - 30,12 (30,17 - 24 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,44 (3,44 - 24 июня), продажи 3,87 (3,87 - 24 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,73 гривен за доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,04 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 25 июня справочный курс на уровне 26,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с 24 июня (26,64 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,60 - 26,85 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб заявил, что экономика Украины пока что не прошла дно кризиса.

Отметим, МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9%.