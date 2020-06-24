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МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики

Новости » Экономика     24.06.2020 - 16:33
МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики
Фото: главный экономист МВФ Гита Гопинат (imf.org)

Коронакризис приведет к падению мирового ВВП на 4,9%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году. Также ожидается более медленное восстановление в 2021 году.

Об этом говорится в обновленном прогнозе МВФ.

Согласно данным фондам, прогнозируется, что мировая экономика сократится на 4,9% в 2020 году, что на 1,9 п.п. ниже апрельского прогноза. За падением последует частичное восстановление с ростом на 5,4% в 2021 году, что ниже, чем предыдущий прогноз (5,8%).

МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики

"Сейчас мы прогнозируем более глубокую рецессию в 2020 году и более медленное восстановление в 2021 году", - говорится в сообщении.

Эти прогнозы предполагают совокупные потери мировой экономики за два года (2020-2021 годы) в размере более 12 трлн долларов.

В то же время в МВФ отмечают высокую неопределенность прогнозов, поскольку медицинского решения проблемы коронавируса не найдено, а пути выход из кризиса неясны.

Как отмечается в сообщении МВФ, пандемия COVID-19 заставила закрыть страны, что помогло сдержать вирус и спасти жизни, но также спровоцировало худшую рецессию со времен Великой депрессии.

МВФ прогнозирует синхронизированный глубокий спад в 2020 году как для стран с развитой экономикой (-8 %), так и для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран (-3%; 5%, если исключить Китай). При этом более чем в 95% странах снизится доходы на душу населения.

МВФ ухудшил прогноз падения мировой экономики

Как сообщало РБК-Украина, в апреле Международный валютный фонд прогнозировал падение мировой экономики на 3,0% в 2020 году, что намного хуже, чем во время финансового кризиса 2008-2009 годов.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году до 8,2%.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины ВВПэкономикаМВФ
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