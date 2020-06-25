Перехід до зростання: що відбувається з курсом долара 25 червня

В обмінних пунктах України сьогодні, 25 червня 2020 року, в 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 8 копійок до 26,81 гривень за долар. Курс євро знизився на 5 копійок до 30,12 гривень за євро.

Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 26,59 (26,53 - 24 червня), продажу - 26,81 (26,73 - 24 червня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 29,67 (29,72 - 24 червня), продажу - 30,12 (30,17 - 24 червня) грн за євро. Середній курс купівлі російського рубля становить 3,44 (3,44 - 24 червня), продажу 3,87 (3,87 - 24 червня) грн за 10 рублів.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 червня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,73 гривень за долар, курс купівлі до 26,71 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 5 копійок до 30,04 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 25 червня довідковий курс на рівні 26,70 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 24 червня (26,64 грн). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 26,60 - 26,85 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з попереднім днем.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що економіка України поки що не пройшла дно кризи.

Зазначимо, МВФ погіршив прогноз падіння світової економіки в 2020 році до 4,9%.