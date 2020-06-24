Медленное снижение: что происходит с курсом доллара 24 июня

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар дешевеет, евро дорожает на наличном рынке

В обменных пунктах Украины сегодня, 24 июня 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 3 копейки до 26,73 гривен за доллар. Курс евро вырос на 10 копеек до 30,17 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,53 (26,56 - 23 июня), продажи - 26,73 (26,76 - 23 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,72 (29,66 - 23 июня), продажи - 30,17 (30,07 - 23 июня) грн за евро. Средний курс покупки российского рубля составляет 3,44 (3,44 - 23 июня), продажи 3,87 (3,87 - 23 июня) грн за 10 рублей.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 24 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 30,06 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 24 июня справочный курс на уровне 26,64 грн/доллар, повысив его по сравнению с 23 июня (26,61 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,60 - 26,70 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Аналитики прогнозируют, что на этой неделе колебания курса гривны могут вырасти из-за выплаты возмещения НДС с одной стороны и потребности в гривневых средствах для уплаты налогов с другой.

Напомним, по данным НБУ, правительство, центральный банк, предприятия и банки за III квартал 2020 года должны выплатить кредиторам 6,220 млрд долларов, из которых 589 млн долларов - долг Международному валютному фонду (МВФ).

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Автор: Александр Белоус