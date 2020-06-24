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Экономика Украины дно кризиса пока не прошла, - НБУ

Новости » Финансовый кризис 2020     24.06.2020 - 14:35
Экономика Украины дно кризиса пока не прошла, - НБУ
Фото: Дмитрий Сологуб (пресс-служба НБУ)

Незначительное улучшение пока не позволяет сделать оптимистические выводы

Статистические данные за май 2020 года показывают некоторое оживление в экономике Украины. Однако дно кризиса пока не пройдено.

Об этом сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб на презентации "Отчета о финансовой стабильности" Национального банка Украины.

"Я не буду оптимистично говорить, что экономика прошла дно кризиса и т.д. Нет. Но мы все-таки видим улучшение незначительное", - сказал он.

По его словам, в мае несколько улучшилась ситуация в промышленности и розничной торговле. В транспорте пока улучшений нет, однако возобновление пассажирских перевозок произошло только в июне.

При этом Сологуб отметил, что НБУ сделает все возможное для поддержки экономики и готов к новым мерам, если они будут необходимы.

Отметим, глава НБУ Яков Смолий во время отчета в Верховной раде 13 мая завил, что Национальный банк Украины (НБУ) во время кризиса планирует продолжать свою политику, чтобы после завершения карантина экономика быстро восстановилась.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение снизить учетную ставку с 8% до 6,0% годовых с 12 июня для поддержки экономики.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныэкономикакризис
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