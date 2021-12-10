Переговоры Зеленского и Байдена, "точка" в деле Маркива, новые санкции США: новости за 9 декабря

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели переговоры, суд Италии окончательно оправдал нацгвардейца Виталия Маркива, США ввели санкции против коррупционеров из Украины. Подробнее о том, что произошло в четверг, 9 декабря - в материале РБК-Украина.

Зеленский и Байден провели переговоры

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели переговоры. Разговор произошел после виртуальных переговоров Байдена и президента РФ Владимира Путина. Он длился 1,5 часа.

"Президенты начали с самого главного. Байден рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным. Также, безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах. Байден, как об этом уже говорили после разговора с Путиным, очень откровенно сказал ему и предупредил о последствиях, если Россия примет решение об эскалации или вторжении", - заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Подробнее о переговорах – в материале РБК-Украина.

Суд Италии окончательно оправдал нацгвардейца Маркива

Верховный кассационный суд Рима окончательно оправдал украинского нацгвардейца Виталия Маркива. Также были сняты все претензии к Украине.

Напомним, в ноябре прошлого года апелляционный суд в Милане полностью оправдал Маркива после того, как первая инстанция приговорила его к 24 годам лишения свободы. Его обвиняли в убийстве итальянского журналиста Андреа Роккелли в ходе боевых действий на Донбассе.

США ввели санкции против коррупционеров из Украины

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против коррупционеров из Украины. В список попали бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов и бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

В России заявили, что корабль ВМС Украины идет в сторону Керченского пролива. Требовали изменить курс

В России заявили о том, что украинский корабль "Донбасс" ВМС движется в сторону Керченского пролива. Федеральная служба безопасности потребовала изменить курс.

Министр обороны Алексей Резников назвал это очередным российским информационным вбросом. По его словам, РФ продолжает свои манипуляции называя "инцидент" провокацией, поскольку судно "Донбасс" является поисково-спасательным и не имеет никакого оружия на борту. "Угрозы для экипажа и корабля нет. Корабль почти вернулся в порт. Никаких инцидентов не произошло. Сегодня идет гибридная война, и Россия никак не успокоится", - заявив он.

Тело убитого водителя BlaBlaCar нашли спустя пять с половиной лет

Следователи Службы безопасности Украины нашли тело убитого водителя сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова. 5 лет назад парень через сервис BlaBlaCar взял попутчиков со Львова в Киев и до места назначения не доехал.

Трагедия произошла в апреле 2016 года. Согласно первоначальной весрии следствия, водителя убили, чтобы завладеть машиной. Но теперь убийство могут переквалифицировать на заказное. Подробности – в материале РБК-Украина.

Умер легендарный Парамон, суперфан киевского "Динамо"

Самый известный футбольный болельщик Украины, "суперфан" киевского "Динамо" Парамон (Сергей Анатольевич Заборовский) умер в столице на 67-м году жизни.

В последние годы у Парамона сильно ухудшилось здоровье, знаменитый болельщик несколько раз попадал в больницу. "Талисман" бело-голубых и футбольной трибуны в 2020-м перенес инсульт и даже был в коме, а в июне этого года попал в реанимацию в Киеве в тяжелом состоянии, потеряв зрение и координацию движений.

В Киеве в тату-салон затащили свинью, чтобы сделать ей огромную наколку: детали скандала

В Киеве тату-салон Lamarch.studio попал в скандал. В студию красоты принесли большую свинью, чтобы сделать животному татуировку. До этого в соцсети салон объявил о том, что хочет установить рекорд и сделать животному татуировку. Киевский салон сообщил, что как только пост наберет 20 тысяч лайков - то они опубликуют полное видео процесса наколки.

Организация UAnimals, которая занимается защитой животных, отреагировала на ужасное издевательство над животным и написала заявление в полицию. Сейчас аккаунт салона в соцсети закрыли.

Ветер до 22 м/с, дождь и мокрый снег: часть Украины пострадает от непогоды

В Украине в пятницу 10 декабря разгуляется штормовой ветер, в некоторых областях ожидается дождь и мокрый снег, а перепады температуры в разных областях будут очень сильными.

Читайте в материале Styler подробный прогноз погоды.