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США ввели санкции против коррупционеров из Украины: кто вошел в список

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Вашингтон, Четверг 09 декабря 2021 18:51
США ввели санкции против коррупционеров из Украины: кто вошел в список Фото: Андрей Портнов и Александр Тупицкий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против коррупционеров из Украины. В список попали бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов и бывший глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерств финансов США.

Андрей Портнов

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов (во время президентства Виктора Януковича), как отмечает Минфин США, через взяточничество наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины.

"Портнов заслуженно обвинялся в использовании своего влияния для принятия решений в украинских судах, а также в подрыве усилий по реформированию судебной системы", - говорится в сообщении.

Также министерство отмечает, что в 2019 году Портнов пытался контролировать украинскую судебную систему и назначить лояльных чиновников на высшие судебные должности.

"В середине 2019 года Портнов вступил в сговор с высокопоставленным должностным лицом украинского правительства, чтобы сформировать высшие юридические институты страны в своих интересах и повлиять на Конституционный суд Украины. Кроме того, Портнов был замешан в попытке повлиять на генерального прокурора Украины", - добавили в Минфине США.

Под ограничения попал и благотворительный фонд Портнова.

Александр Тупицкий

Государственный департамент США объявил, что вводятся санкции против бывшего главы Конституционного суда Украины за "серьезные коррупционные действия". В частности, за получение денежной взятки во время работы в украинской судебной системе.

Кроме того, под санкции попала его жена Ольга Тупицкая.

Санкции предусматривают запрет на въезд на территорию США.

Напомним, сегодня временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин анонсировала, что санкции будут введены, в том числе, против известных украинцев.

На прошлой неделе стало известно, что Министерство финансов США готовит ряд санкций в рамках проводимого администрацией президента Джо Байдена саммита за демократию. При этом заранее не сообщалось, кто войдет в списки.

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Соединенные Штаты Америки Украина коррупция Санкции
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